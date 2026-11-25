Santiago Abascal llega a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con unas expectativas electorales más altas a las de los últimos comicios. En 2023, el partido perdió 19 escaños y se quedó con 33 diputados en el Congreso. Pero los últimos sondeos apuntan a un aumento considerable de su representación.

En este sentido, se crea un escenario que vuelve a situar en el centro del debate el papel que Vox podría desempeñar en una posible investidura del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Bien mediante un gobierno en coalición o a través de un apoyo externo. Aun así, como ha repetido en varias ocasiones Abascal, “me presento a la presidencia, no a la vicepresidencia del Gobierno”. Insistiendo, dicen, en que el crecimiento de Vox es lo que asegura, a día de hoy, una alternativa real.

De los 52 diputados en 2019 al retroceso en 2023

La trayectoria de Santiago Abascal ha estado marcada por un rápido crecimiento que después se “desinfló” en las urnas. La primera representación que Vox consiguió fue en las autonómicas de Andalucía, en 2018, irrumpiendo con 12 diputados y facilitando la investidura de Juanma Moreno.

Siguiendo esa dinámica, en las generales de abril de 2019 Vox consiguió su primera representación en el Congreso de los Diputados con 24 escaños, que luego aumentó en la repetición electoral de noviembre alcanzando los 52 y convirtiéndose así en la tercera fuerza política del país. Sus mejores resultados hasta la fecha. A partir de ahí, el partido ha ampliado su presencia en distintos territorios, incluso asumiendo responsabilidades en gobiernos autonómicos. Aunque en las últimas elecciones - las de 2023 - pasaron de los 52 a los 33 diputados.

Los pactos con el Partido Popular

No sería una sorpresa que el PP y Vox pudieran llegar un acuerdo, si los números dan, en estas elecciones. En 2022, la formación de Abascal entró en el gobierno de Castilla y León en coalición con los populares. Y un año más tarde, en 2023, también consiguieron acuerdos en Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y la Región de Murcia. Más tarde se rompieron por desacuerdos en el reparto de menores extranjeros no acompañados. Aun así, tras esas rupturas retomaron sus acuerdos y actualmente ambos partidos comparten gobierno en cuatro comunidades: Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y León.

Por eso, el foco está puesto en la relación entre Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo, ya que existen escenarios muy probables en los que los diputados de Vox podrían ser decisivos para una posible investidura del líder del Partido Popular. Para lograr la mayoría absoluta en una primera votación de investidura necesitaría el apoyo de 176 diputados. Y según algunas encuestas, a día de hoy, el Partido Popular solo no conseguiría esa mayoría absoluta.

A diferencia de otros comicios, el tono entre ambos líderes ha bajado, centrándose ambos en los rivales a su izquierda. Aun así, a escasos días de las elecciones, hay un cierto “tira y afloja” después de que representantes populares hablaran del “voto útil” de la derecha buscando apoyos en su formación. En Zaragoza, Abascal se ha referido a esas palabras asegurando que “están jugando sucio”. No niegan que votar al Partido Popular sea útil, pero sí destacan que votar a Vox también lo es. Porque, insisten según los sondeos, Vox es el partido que más crece y el que asegura el cambio. De este modo, piden a los populares que se dejen de estrategias y les recuerdan que en Ceuta tienen su mano tendida para firmar un acuerdo con ellos. Su objetivo, repiten tanto en público como en privado, es echar a Pedro Sánchez del Gobierno.

Vox crece en las encuestas

La formación de Santiago Abascal insiste en que confiarse es un error, “las encuestas apuntaban a un cambio en 2023”, recuerdan. Por eso intentan ser muy comedidos a pesar de que la mayoría de sondeos les sitúan por encima de su resultado en 2023. La intención principal con esto es que los votantes “no se confíen” y vayan a votar el próximo 29 de noviembre. Aún así, les es inevitable aludir incluso en algunos momentos esos sondeos que los sitúan como el partido que más crece. El promedio de los últimos sondeos publicados sitúan a Vox como la tercera fuerza con alrededor de 60 diputados.