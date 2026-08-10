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César Gonzalo advierte de que tendremos un eclipse muy caluroso y predominarán los cielos despejados

La temperaturas comenzarán a subir en el oeste y el norte. Llegarán a los 38 ºC en el valle del Ebro y rozarán los 40 ºC en el Guadalquivir. Las tormentas podrán descargar con fuerza en los Pirineos, y darán una tregua en el sureste. En el resto predominarán los cielos despejados.

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César Gonzalo advierte de que tendremos un eclipse muy caluroso y predominarán los cielos despejados | ANTENA 3 NOTICIAS

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César Gonzalo
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Con calor contenido han transcurrido las últimas jornadas. Será a partir de mañana martes 11 de agosto cuando las temperaturas vuelvan a ascender. De forma que este miércoles, vamos a recibir al primer eclipse total en 114 años en la península ibérica, con altas temperaturas. Serán imprescindibles las gafas homologadas para eclipse y también los abanicos.

Menos tormentas

Las tormentas dan una tregua en el sureste del país. En cambio, aún podrán ser fuertes en los Pirineos. Donde podrán producirse fuertes chubascos, acompañadas de intensas rachas de viento y de granizadas. El martes comenzará con bancos de niebla en el norte de Galicia y Comunidades del Cantábrico. Tenderán a ir levantando, para dejar grandes claros. El viento alisio en Canarias, dejará cielos cubiertos en el norte del Archipiélago. Además, la calima seguirá rondando los cielos del sur del país y del Mediterráneo. En el resto tendremos un martes de cielos despejados.

Más calor

Comienzan a subir las temperaturas, serán más elevadas que las de ayer en el oeste y norte de la península. En el resto de momento se mantendrán sin cambios. Mañana martes llegarán a 38º en Logroño, Zaragoza y Ciudad Real. Las más altas se prevén en Córdoba con unos 41 ºC previstos. Las más bajas se mantendrán en A Coruña con unos 24 ºC. Además, se prevén unos 36º en Madrid, Valladolid y Cáceres. También hay que estar atentos al intenso calor en Baleares con 35º en Palma, mientras en Canarias no pasarán de los 30 ºC.

Caluroso eclipse

Este miércoles, 12 de agosto, las temperaturas seguirán ascendiendo, además el riesgo de incendios forestales seguirá siendo muy alto o extremo. Las máximas del miércoles superarán los 40º en capitales como Lleida, Zaragoza, Logroño, Ourense, Badajoz y Córdoba. Se rozarán en Madrid, Teruel y Valladolid. Con este panorama, hay que pedir a todos los que vayan a ver el eclipse solar, que extremen las precauciones para no provocar un incendio forestal o no sufrir un golpe de calor. Lo mejor del eclipse llegará poco antes de las 20:30h a esa hora el intenso calor irá restando algún grado respecto al valor máximo.

Pendientes del cielo

El miércoles 12 de agosto será un día en el que predominarán los cielos despejados. Salvo en las sierras del este donde podrán surgir algunos amagos de tormenta. Más persistentes serán las que puedan darse en el norte de Galicia, Asturias, área del Estrecho y norte de Canarias.

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