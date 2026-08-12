Roberto Brasero explica las fases del eclipse, paso a paso, para no perderse ningún detalle

La cuenta atrás ha comenzado. Esta tarde, millones de personas mirarán al cielo para disfrutar del eclipse y Roberto Brasero ya se encuentra en uno de los lugares privilegiados para observarlo: El monasterio de Santo Domingo de Silos, en Burgos. Desde allí explica qué ocurrirá en cada una de las fases y, sobre todo, en qué momento podremos contemplar la totalidad.

El eclipse comenzará alrededor de las 19:30 horas. Será entonces cuando se produzca el denominado primer contacto, el momento en el que la Luna comienza poco a poco a cubrir el Sol. "El primer contacto es cuando la Luna comienza a tapar el Sol un poquito, ese es el comienzo del eclipse", explica Brasero. A partir de ahí comenzará un recorrido de aproximadamente una hora hasta llegar al momento más esperado.

Del primer contacto a la oscuridad total

En torno a las 20:30 horas llegará el segundo contacto, cuando la Luna cubra completamente el disco solar. Justo antes podrán observarse algunos de los fenómenos más esperados del eclipse: las perlas de Baily y el conocido como anillo de diamante, provocados por la luz del Sol que consigue atravesar el relieve lunar.

Después comenzará la totalidad. El cielo se oscurecerá y también se notará una bajada de la temperatura. "Solo ahí es cuando te tienes que quitar las gafas para ver la corona solar", recuerda Brasero. La duración dependerá del lugar desde el que se contemple el eclipse. En Santo Domingo de Silos, por ejemplo, podrá prolongarse desde unos segundos hasta aproximadamente un minuto y 45 segundos.

¿Cuándo hay que volver a ponerse las gafas?

El tercer contacto llegará cuando la Luna comience a separarse y aparezca de nuevo una pequeña parte del Sol. En ese preciso momento habrá que volver a ponerse inmediatamente las gafas homologadas. A partir de ahí se producirá el recorrido inverso: el Sol irá quedando cada vez más al descubierto hasta alcanzar el cuarto y último contacto, cuando el disco lunar se separe completamente y termine el eclipse.

Un fenómeno especialmente esperado porque, como destaca Brasero, hace más de 100 años que no vivimos un acontecimiento de estas características en España: "Hoy podremos decir que estaremos bajo la sombra de la Luna".

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