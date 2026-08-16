Lluvias, tormentas y calor pondrán hoy en aviso a nueve comunidades autónomas, con Teruel y Castellón en nivel naranja por lluvias

Las lluvias, las tormentas y las altas temperaturas pondrán este domingo en aviso a nueve comunidades autónomas, en una jornada marcada por la inestabilidad y en la que Teruel y Castellón alcanzarán el nivel naranja por lluvias y tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Los avisos por lluvias y tormentas se extenderán también a Granada y Jaén, Burgos, León, Palencia y Soria, así como a Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona y a la Ibérica riojana. Por otro lado, habrá avisos por altas temperaturas en Almería, Córdoba, Jaén y Sevilla, Mallorca, Salamanca, Lleida y Tarragona, Badajoz y Cáceres, además de Ourense y Pontevedra.

AEMET prevé una jornada inestable debido a la presencia de una dana situada al suroeste de la Península. Los cielos estarán muy nubosos o cubiertos en el extremo norte, donde se esperan precipitaciones débiles que serán más abundantes en zonas del interior.

A partir de las horas centrales del día comenzará a crecer la nubosidad de evolución en buena parte del interior peninsular, dando lugar a chubascos y tormentas principalmente en áreas de montaña, aunque no se descarta que puedan extenderse también a zonas bajas.

Las tormentas podrán ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo. Se esperan además fenómenos de intensidad fuerte en los Pirineos y los sistemas Béticos y en el bajo Ebro, donde podrían llegar a ser muy fuertes.

En Andalucía también se esperan algunas nubes bajas en los litorales, Ceuta y Melilla, mientras que en el norte de las islas Canarias de mayor relieve habrá cielos nubosos y no se descarta alguna precipitación débil. En el resto del archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Durante las primeras horas del día también podrían aparecer bancos de niebla en el extremo norte y en el Estrecho.

Se superarán los 35 grados en gran parte de España

En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán este domingo de forma generalizada, especialmente en Galicia, aunque bajarán en el noreste, el sureste, Málaga, Huelva y Canarias. A pesar de estos descensos, los termómetros superarán los 35 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste, Baleares y las depresiones del noreste, además de alcanzar puntualmente esos valores en el suroeste de Galicia y en algunos litorales mediterráneos.

Las temperaturas mínimas, por su parte, bajarán de forma general, salvo en Extremadura, donde se esperan ligeros ascensos. Pese a ello, continuarán las noches tropicales, con mínimas que no bajarán de los 20 grados en amplias zonas del suroeste y los litorales mediterráneos, además de algunos puntos del noreste y del Cantábrico.

En cuanto al viento, será flojo o moderado del norte en la mitad norte peninsular, mientras que en el valle del Ebro soplará cierzo moderado. En el Ampurdán se espera tramontana moderada durante las primeras horas.

En el suroeste predominará el viento del sur, de flojo a moderado, mientras que en la vertiente mediterránea y Baleares soplará del este y sureste con intensidad moderada. En Canarias continuará el régimen de alisios, con posibles rachas muy fuertes en las zonas más expuestas.