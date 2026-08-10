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¿Dejarán las nubes ver el eclipse total? Mercedes Martín analiza la previsión para el 12 de agosto

El cielo estará despejado en gran parte de España, aunque las nubes podrían dificultar la observación en algunas zonas.

Mercedes Martín analiza dónde se verá mejor el eclipse

¿Dejarán las nubes ver el eclipse total? | Antena 3 Noticias

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Mercedes Martín
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Cada vez queda menos para uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. Este miércoles 12 de agosto, España será escenario de un eclipse total de Sol y, a apenas dos días de la cita, todas las miradas están puestas ya en la previsión meteorológica. La gran pregunta es inevitable: ¿dejarán las nubes verlo?

A día de hoy, las noticias son favorables para buena parte del país. La previsión apunta a una jornada en general estable, muy calurosa y con predominio de cielos poco nubosos o despejados, aunque habrá zonas donde la nubosidad podría dificultar la observación.

El eclipse tendrá lugar a última hora de la tarde, entre las 20:00 y las 21:00 horas, cuando el Sol estará ya muy bajo sobre el horizonte. Este detalle será especialmente importante: para impedir su observación, las nubes no tendrán necesariamente que encontrarse justo encima del lugar desde el que se contemple el fenómeno. Una franja de nubosidad situada varios kilómetros hacia el oeste también podría interponerse entre el observador y el Sol.

Las zonas donde las nubes pueden complicarlo

Las mayores dificultades se esperan, por ahora, en el Cantábrico, donde habrá presencia de nubes, y también en algunos puntos de las costas mediterráneas del sur de Andalucía.

A lo largo de la tarde crecerán además nubes de evolución en áreas montañosas del norte y del este peninsular. Incluso podría producirse alguna tormenta aislada en el Pirineo oriental y en los sistemas Béticos.

En el sur de la Península también podría aparecer algo de calima, otro factor que puede reducir la visibilidad aunque el cielo no esté completamente cubierto.

En Canarias, la nubosidad se concentrará principalmente en las zonas bajas de las vertientes norte de las islas de mayor relieve, mientras que en las cumbres y en las vertientes sur predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Mucho calor durante el eclipse

El miércoles será, además, una jornada especialmente calurosa. Las temperaturas subirán en buena parte del país y durante la tarde se superarán los 36 ºC de forma generalizada, salvo en algunas zonas costeras.

Los termómetros podrán superar los 38 e incluso los 40 ºC en áreas del nordeste, centro y sur peninsular y en Mallorca. En los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir podrán rebasarse los 40 ºC.

A la hora del eclipse las temperaturas ya habrán descendido entre 2 y 5 grados respecto a las máximas del día, aunque el ambiente continuará siendo muy caluroso en numerosas zonas.

El propio eclipse apenas provocará un descenso apreciable de la temperatura. La fase de totalidad durará poco más de un minuto y, además, se producirá al final de la tarde, cuando el Sol ya calienta con mucha menos intensidad que durante las horas centrales del día.

Precaución con el riesgo de incendios

El calor tendrá otra consecuencia importante. El miércoles se espera un riesgo de incendios muy alto en buena parte del territorio, especialmente en el interior de Galicia, Castilla y León, el norte de Aragón y Cataluña y algunos puntos de la mitad sur.

Por este motivo, será especialmente importante extremar la precaución durante los desplazamientos y las salidas al campo para observar el eclipse.

La previsión todavía puede cambiar de aquí al miércoles, sobre todo en la ubicación de las nubes. Habrá que seguir pendientes de las próximas actualizaciones para saber qué zonas tendrán finalmente las mejores condiciones para disfrutar del eclipse total de Sol.

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