El calor aprieta: seis comunidades, en aviso naranja por máximas de hasta 41 grados

El intenso episodio de calor volverá a marcar la jornada de este sábado, con nueve comunidades autónomas bajo aviso por altas temperaturas. De ellas, seis estarán en nivel naranja ante la previsión de que los termómetros alcancen hasta 41 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los avisos de mayor riesgo afectan a Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y la Comunidad de Madrid. Por su parte, Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana permanecerán en nivel amarillo por calor.

Hasta 41 grados

La Aemet prevé que en amplias zonas de la Península se superen los 37 y 39 grados, mientras que en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el oeste de Andalucía y, de forma puntual, Galicia y el valle del Ebro, podrán alcanzarse los 39 o incluso los 41 grados.

Además, se esperan noches tropicales, con temperaturas mínimas superiores a los 20 grados en los litorales mediterráneos y el suroeste peninsular. En algunos valles, los termómetros no bajarán de los 25 grados durante la madrugada.

Viento y oleaje

Al margen del calor, Andalucía también estará en aviso por viento y oleaje, mientras que Galicia mantendrá avisos por fuerte oleaje en su litoral. En el Estrecho y Alborán soplará levante moderado, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes.

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