Roberto Brasero lo confirma: "Tendremos ola de calor hasta el martes... como poco"

Ya este viernes partimos de elevadas temperaturas como los 42° que han alcanzado en Sevilla y Badajoz o el granado provincia de Huelva. Mañana estas zonas no van a cambiar mucho, pero si subirán ligeramente en la zona centro y en Canarias y moderadamente en el tercio norte peninsular, zonas de Galicia del cantábrico eso significa que mañana se van a extender los avisos por alta temperaturas a más provincias.

Desatacan los avisos de nivel naranja para mañana en las Rías Bajas gallegas (37º) o en el valle del Miño (39º) y también en el Ampurdán, en Girona, donde tenemos hoy activo un importante incendio en la zona de La Bisbal en el Bajo Ampurdán con rachas previstas de tramontana superiores a los 30 km/h. Avisos de nivel naranja también para este sábado en la Comunidad de Madrid (39º), el Valle del Tajo en Toledo (40º), en toda Extremadura y en el Valle del Guadalquivir, también por máximas superiores a los 40º y que como hoy, podrán llegar a los 42º.

Suben de nuevo por el norte

En realidad en esa zona tan calurosa que lo está siendo ya desde varios días del suroeste peninsular las temperaturas subirán solo ligeramente y la diferencia la vamos a tener en el norte de España donde ahora vuelven a subir las temperaturas de nuevo. Zonas de noreste y Galicia mañana sábado y estas mismas zonas y el Cantábrico y alto Ebro en la jornada del domingo, de modo que el domingo ya estaremos en lo que se considera ola de calor.

En el aviso especial de AEMET con motivo de esta segunda ola de calor del verano se incide en los 38-40ºC que ese día se pueden alcanzar en el valle del Miño y los 37-39ºC en el interior de A Coruña (en las Rías Bajas podrían bajar el domingo con la llegada de viento fresco del oeste). También repetiremos los 39-41ºC en el cuadrante suroccidental, alcanzando los 42ºC en los valles del Guadiana y Guadalquivir, los 37-39ºC en la meseta sur, los 38-40ºC en el valle del Ebro y depresiones del nordeste y los 35-37ºC en Baleares. En Canarias subirán también las temperaturas pero de momento sin llegar a entrar en avisos.

El peor día de la ola de calor

El lunes 6 se espera que sea el día álgido de esta segunda ola de calor que se prevé llegue hasta el martes incluido. En la jornada del lunes subirán aún más las temperaturas en el Cantábrico oriental (va a ser el día del "calorazo" en Cantabria y el País Vasco) y subirán pero ya más ligeramente en el valle del Ebro y Comunidad Valenciana.

En el resto seguirán igual de altas salvo en el oeste de Galicia donde la entrada del aire marino hará descender las temperaturas de manera notable. Así, tras 3 días consecutivos de importantes ascensos, las temperaturas máximas pueden alcanzar los 37-39ºC en el Cantábrico oriental, repetiremos con los 39-41ºC en el cuadrante suroccidental, alcanzando los 42ºC en los valles fluviales, los 37-39ºC en la meseta sur, los 36-38ºC en Baleares, y alcanzaremos los 39-41ºC en el valle del Ebro y depresiones del nordeste.

El martes ya podrían descender las máximas en Galicia y el Cantábrico (aquí por tanto no durará tanto el calor como en la pasada ola de calor de junio) mientras que en el resto seguiremos igual. "Se espera que el miércoles 8 pueda concluir este periodo, con mucha incertidumbre, ya que esperamos nuevos descensos que irán repitiéndose durante el transcurso de la semana", afirma la AEMET en este aviso especial.

Por eso decimos que la ola de calor se prolonga "al menos" hasta el martes, porque el miércoles en el norte ya no serán pero en el resto aún podrían ser muy parecidas. De hecho es muy probable que ese día todavía podamos alcanzar localmente los 38-40ºC en los valles del Guadiana y Guadalquivir, pero también en fluviales en el sureste, el valle del Ebro y zonas bajas de Cataluña. Ahí habrá que esperar un poco más para que afloje este calor intenso que volverá a intensificarse a partir de este primer fin de semana.

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