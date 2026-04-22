Vaivén del calor, con tormentas que vuelven con fuerza a partir de mañana: la previsión de César Gonzalo

Durante los próximos días vamos a tener al calor de ida y vuelta, en un vaivén de temperaturas continuo. Si hoy las temperaturas bajan en casi todo el país, salvo en el este donde suben. Mañana se invierten las tornas, y volverán a ser calurosas en el oeste y el centro, para desplomándose en el este. Pero continúa la montaña rusa, porque el viernes el calor veraniego abandonará de nuevo el oeste del país. Cambios en las temperaturas y promesa de más tormentas con la llegada de una bolsa de aire frío que a partir de mañana nos dejará más chaparrones.

Menos calor

En este miércoles las máximas quedarán muy lejos de los 32º registrados en Bilbao. Con un desplome en el extremo norte que dejara máximas rondando los 22º y ambiente más fresco con solo 17º en Oviedo. De forma menos acusada, el calor también se va a reducir en el resto del oeste y centro del país. Con valores que quedarán por debajo de los 30 ºC . Se prevén máximas de 24º en centro y unos suaves 27º en el Valle del Guadalquivir.

Repunte en el este

En cambio, en el este el calor repunta. Mucha atención a los 33 ºC previstos en Murcia, los 32º de Zaragoza y 31º de Lleida. Mañana, como decíamos, el calor veraniego regresará al oeste de la península, pero volverá a disminuir en el Mediterráneo.

Tiempo estable

A esta hora de la mañana los únicos avisos activos por la Agencia Estatal de Meteorología se encuentran en el Pirineo de Girona y de Barcelona. Donde se esperan fuertes chubascos y probables granizadas. Durante la tarde las tormentas, menos activas, irán surgiendo en zonas de montaña del este. Hay que contar con algunos chubascos en las sierras de Teruel, interior de la Comunidad Valenciana, este de Cuenca, de Albacete y sierras del este de Andalucía. Los cielos nubosos se mantendrán en el extremo norte, incluso podrán dejar lloviznas en el interior del principado de Asturias y de la provincia de León. También en Canarias, en el norte, podrán continuar las lluvias débiles. En el resto tendremos cielos poco nubosos, de nuevo con calima. Polvo en suspensión que hoy se extiende al Mediterráneo y que irá disminuyendo en el oeste.

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