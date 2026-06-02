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Roberto Brasero anuncia un "baile de temperaturas": "Noches tropicales y fríos amaneceres"

Tiempo de contrastes en este mes de junio. En el Mediterráneo vivirán hoy otra noche tropical mientras que en el interior de la península mañana temprano hará menos calor… o incluso un frío amanecer en el norte de España.

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Roberto Brasero anuncia un "baile de temperaturas": "Noches tropicales y fríos amaneceres" | Antena 3

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Roberto Brasero
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40º en el sureste

Esta tarde han subido el termómetro hasta 39,9º en Murcia capital, Cieza y Molina del Segura, han alcanzado los 39º en zonas del sur de Alicante y la provincia de Almería y se han quedado muy cerca en la Málaga, incluida la capital con 37º en la ciudad y 37,8º en el aeropuerto malacitano. Altas temperaturas en zonas del sur y el sureste que no se repetirán mañana: en las zonas donde han tenido hoy tanto calor mañana hará menos y allá donde hoy han bajado las temperaturas mañana vuelven a subir. Y el jueves, a la inversa. Un auténtico baile de los termómetros para estos próximos días.

Noches tropicales

Antes pasaremos esta noche y mañana a primera hora por otro contraste de temperaturas. Tendremos una madrugada con valores muy elevados a orillas del Mediterráneo, sur de Andalucía, Ceuta y Melilla donde volverán a tener una noche tropical, es decir, una mínima por encima de los 20 grados. Sin embargo en el interior de la península mañana bajarán esas temperaturas mínimas y la primera hora del día será menos calurosa en la zona centro y fresca o fría incluso en la mitad norte donde hay pueblos en Castilla y León, por ejemplo, donde los más madrugadores saldrán a la calle rondando los 5 grados.

Baile de temperaturas

Luego nos espera mucho sol este miércoles, con nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo, nubosidad en el Cantábrico y probables lluvias por la tarde en el oeste de Galicia. Ya no es probable que se repitan esas tormentas fuertes que incluso están dejando granizadas esta tarde en el área Pirenaica, sobre todo el pirineo oriental. Arreciará el viento mañana en la costa gallega y habrá también intervalos de viento fuerte en el norte de Canarias. Algunas de las máximas previstas para mañana: 22º en San Sebastián o en Santander, pero de nuevo 28º en Logroño y en León; a 30º llegarán de nuevo en Zaragoza y en 30º se quedarán mañana en Málaga. En Murcia la máxima prevista es de 32º, ocho grados menos que hoy, pero Córdoba y Sevilla aún podrán llegar a los 36º en otro día de intenso calor en el Guadalquivir.

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