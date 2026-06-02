El calor da un respiro en el interior pero se intensifica en el sur: César Gonzalo avanza una semana de trompicones térmicos

Tras más de 10 días con temperaturas extraordinariamente altas, hoy el calor nos da un respiro. No es una bajada definitiva, porque durante esta semana los termómetros van a ir dando trompicones, con vaivenes térmicos, que van a desembocar en un viernes de ambiente fresco en el norte y casi en el centro. Además, no es definitiva, porque en el sureste el calor hoy se intensifica.

Avisos calor

Se concentran en el sur y sobresale el interior de la Región de Murcia, donde se activa al aviso naranja, por temperaturas de 40ºC a la sombra. En nivel amarillo se encuentra Alicante, Córdoba, Málaga y Granada por máximas que podrían escalar hasta los 38ºC.

Un respiro

Salvo en Canarias en el resto del país, las máximas bajan. Lo hacen en este martes de forma acusada en el norte y puntos de Extremadura, donde restarán hasta 8º a los valores de ayer. Más ligera será la bajada en el resto. Hoy se olvidan de los récords de calor en Vitoria, para quedarse hoy con unos refrescantes 19ºC. Se prevén 21º en Pamplona y Oviedo, 24º en Logroño y no pasarán de los 27º en Castilla y León. Cerca de los 30º pasarán la tarde en Zaragoza, Madrid, Badajoz y Guadalajara. El calor aún resistirá en el Guadalquivir con 38º a la sombra.

Frente atlántico

Un sistema frontal es el responsable de la bajada de las temperaturas. Dejará a lo largo de mañana algunas lluvias débiles en el norte de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco. Por la tarde hay que estar atentos a las tormentas en los Pirineos, especialmente en el norte de Cataluña donde podrán ser fuertes y donde se activan los avisos de AEMET por fenómenos tormentosos. En las sierras de Castellón y de Teruel podrá escaparse algún chubasco débil. En el resto se mantendrá la estabilidad de los últimos días. Acompañada de nubes acumuladas en el norte de Canarias por el viento alisio, y de fuerte poniente en el área del Estrecho.

Calor a trompicones

La bajada no es definitiva decíamos más arriba. Mañana sin ir más lejos se invierten las tornas: El calor se recupera parcialmente en la mitad norte, y por el contrario se debilita en el sur de Andalucía, Murcia y la Comunidad Valencina. Situación que vuelve a cambiar para el jueves. Al igual que hoy, con el paso de un nuevo frente, refrescará en el norte y el calor apretará en el sur. El viernes será el día con las temperaturas más bajas de toda la semana dejando el Guadalquivir unos suaves 33º, y unos 27º en Toledo y Madrid. Parece que después los termómetros volverán a ganar grados durante el fin de semana.

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