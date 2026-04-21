Llega el día más caluroso de esta semana que nos trasladará a junio: la previsión de César Gonzalo

Si comparamos las temperaturas propias de junio, en concreto la media de las temperaturas máximas del mes, con los valores previstos para esta tarde. Nos encontramos con dos mapas prácticamente idénticos. Hoy podremos decir sin temor a equivocarnos con una tarde con calor de principios de verano. No viene sólo, la calima y las tormentas seguirán con nosotros.

De junio

Hoy tendremos el día más cálido de esta semana. Con valores que suben de forma marcada en el extremo norte y de forma ligera en el resto de la península. En el mapa de las temperaturas máximas sobresale Bilbao y Logroño con previsión de llegar a los 31 ºC. Las más altas se esperan en Sevilla con unos 33º. Alcanzarán unos veraniegos 32º en Toledo y Zaragoza. El calor también será noticia en Castilla y León, Comunidad de Madrid y resto de Castilla-La Mancha con termómetros camino de los 30 ºC. También hay que mencionar los 26º que se prevén en Oviedo y que se van a superar en Galicia.

Tormentas de barro

La calima sigue presente en nuestros cielos y se va a encontrar con los chubascos que irán apareciendo a lo largo de la tarde. Es muy probable, que donde caigan algunas gotas tan solo, quede todo manchado por la presencia de polvo en suspensión. Se activan los avisos de nivel amarillo por fuertes tormentas en Galicia, Cantabria, Burgos, País Vasco, norte de Navarra, Zaragoza y en el pirineo catalán. Más débiles, y durante esta misma mañana, se esperan en el oeste peninsular. De cara a la tarde será cuando se podrán extender a zonas de montaña del este y del centro. En Canarias se mantiene la posibilidad de lluvias débiles en el norte del archipiélago.

Semana veraniega

Las temperaturas seguirán siendo muy cálidas a pesar de los vaivenes que nos esperan. Mañana bajarán, durante el jueves se recuperarán y después volverán a descender durante el fin de semana. Pero insistimos seguiremos con ambiente muy cálido. También se mantendrán la presencia de tormentas, mañana miércoles será el día más tranquilo. Pero regresarán a partir del jueves, con más chaparrones durante las próximas tardes.

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