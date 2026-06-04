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Descenso térmico

El calor da un breve respiro pero volverá con fuerza el fin de semana: la previsión detallada, con César Gonzalo

El verano se marcha por un día en el extremo norte, un día con lluvia, viento y temperaturas frescas, tanto como los sólo 17º previstos en Vitoria. En cambio el calor se intensifica en el sur de Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana. Por la tarde se activa el aviso naranja por tormentas en Cataluña. Jueves de fuerte viento en Canarias y el valle del Ebro.

César Gonzalo

El calor nos da un breve respiro, volverá con fuerza durante el fin de semana, | Antena 3 Noticias

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César Gonzalo
Publicado:

El verano abandona por un día a las comunidades del Cantábrico. Vuelve el ambiente primaveral, casi otoñal, debido el paso de un frente frío. Allí dejará lluvia, viento y trae de vuelta al fresco. Salvo en el sureste, en el resto de la península por unas horas nos olvidaremos del calor sofocante.

Avisos por tormentas

Jueves de lluvias débiles en el norte de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, norte de Navarra y de Huesca. Preocupan las fuertes tormentas que por la tarde se podrán desarrollar en Cataluña. AEMET activa, a esta hora de la mañana, el aviso de nivel naranja en Barcelona y Girona por chubascos que puedan dejar 40 litros/m2 en una hora e importantes granizadas. El nivel amarillo se mantiene en Lleida y el interior de Castellón.

Viento del norte

El viento hoy se deja notar en las costas del norte, alcanzará rachas fuertes en el valle del Ebro donde podrá superar los 70km/h y en Canarias. Además, en las islas provocará fuerte oleaje, dejando los cielos grises en el norte de las de mayor relieve. Las nubes se mantendrán durante la mañana en Castilla y León, en cambio en el resto repetirá el ambiente soleado. Solo enturbiado por el paso de nubes de tipo alto, de las que decoran nuestros cielos.

Respiro breve

Durante este jueves y viernes el calor sofocante nos concede una tregua. Con un descenso notable en el norte, restando 9º a las temperaturas de ayer. Menos acusado también llegará al centro, Extremadura y norte de Andalucía. La excepción la encontramos en el sur de la comunidad andaluza, Murcia y la Comunidad Valenciana, con el calor intensificándose. Se activa el aviso por calor en Málaga y en el interior de Valencia por 36ºC. Por el contrario, refresca en el norte con sólo 17ºC previstos en Vitoria; 19º en Bilbao, Oviedo, A Coruña y Logroño; Castilla y León queda por debajo de los 25ºC; No llegarán a los 30º en Madrid, Badajoz y Zaragoza. Hoy llega un respiro que mañana se mantendrá. Pero de cara al fin de semana las temperaturas volverán a ascender para dejar un domingo de nuevo caluroso en el centro, mitad sur y valle del Ebro.

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