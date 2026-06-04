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La previsión

Roberto Brasero adelanta que este fin de semana "vuelven a subir las temperaturas"

El viernes no hará tanto calor en el este de España ni en el sur de Andalucía donde este jueves se están disparando las temperaturas. ¡Y seguirá refrescando a primera hora en el centro y norte peninsular!.

Roberto Brasero

Roberto Brasero adelanta que este fin de semana "vuelven a subir las temperaturas" | Antena 3 Noticias

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Roberto Brasero
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Volverán a subir las temperaturas este fin de semana después del vaivén térmico que hemos tenido los últimos días. Todavía el viernes notaremos esa montaña rusa en el Mediterráneo. Este jueves con 38ºC en Xàtiva o los 36ºC en Estepona y el viernes en Valencia la máxima prevista es de 25º y en Málaga como mucho llegaremos a 30º. Bajarán hasta 8 grados de golpe las máximas en el este de España, sobre todo en la Comunidad Valenciana, y también en el interior de Murcia y las costas de Almería, Granada y Málaga.

Pero antes pasaremos por una primera hora más fresca en muchas zonas de España. Justo en el Mediterráneo —y en Canarias— no cambiarán mucho las temperaturas de esta noche, es decir, será muy cálida de nuevo, pero en el resto de España, que es la mayor parte de la península, sí esperamos un descenso generalizado de las mínimas. Por lo tanto, quien madrugue y salga temprano de casa el viernes en la mitad norte de España mejor que salga abrigado, y en la zona centro e incluso en la meseta sur se debería notar una noche de este jueves y un amanecer del viernes menos caluroso que el de los últimos días.

Tormentas fuertes

Este jueves tenemos activos los avisos de nivel naranja por lluvias fuertes y tormentas que pueden ser intensas y con granizo en las provincias de Girona y Barcelona y aviso amarillo en el interior de Castellón. En Tarragona y el Bajo Ebro los avisos son por viento y en Valencia y Málaga por calor. Esas tormentas fuertes pueden seguir toda la tarde pero el viernes ya no.

El viernes en Cataluña no se deberían repetir y sí podríamos tener algún chaparrón en Baleares y la Comunidad Valenciana, y justo aquí, en el entorno del Cabo de la Nao, entre el sur de Valencia y norte de Alicante, es donde el modelo pinta la posibilidad de que este viernes descargue con fuerza alguna tormenta, intensa pero muy localizada.

Tiempo estable

En el resto de España se presenta un viernes muy estable, cálido y apacible. Con intervalos nubosos en el Cantábrico y posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa al principio, y poco nuboso en general en el resto. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas con probables precipitaciones débiles en las montañosas y poco nuboso en el resto y unos vientos alisios que soplarán con rachas muy fuertes en Canarias.

En Madrid la máxima prevista para el viernes es de 29ºC, y también en Murcia; en Barcelona 25ºC y en Bilbao 22ºC. En Badajoz tan solo 30ºC, en Toledo aún llegarán a 31ºC, en Jaén a 32ºC y Córdoba y Sevilla marcarán las más elevadas de España con una máxima prevista de 33ºC. Un calor más relajado a la espera de una nueva subida durante el fin de semana, sobre todo en la jornada del domingo que volverá a ser un día muy caluroso y veraniego en la mayor parte de España.

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