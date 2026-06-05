El Papa tendrá una calurosa acogida, las temperaturas volverán a ascender.

El papa León XIV tendrá una cálida acogida en nuestro país, que en cuanto a las temperaturas será además calurosa. Con máximas en aumento, especialmente durante el domingo. Con valores previstos de hasta 34º a la sombra en Madrid. El calor volverá a apretar, tras la tregua que nos está concediendo en el este viernes que no parece de junio y que ha comenzado con un frío amanecer en el norte y en el centro.

Temporal de levante

Desde luego hoy en el Levante parece un día de otoño. Con fuertes rachas de viento del este que está dejando una mañana de chubascos en el sur de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Tormentas que podrán ser puntualmente fuertes, sobre todo en el sur de la provincia de Valencia y del norte de Alicante. Los chubascos también se esperan en las Islas Baleares, en el entorno de los Pirineos, sierras de Teruel y entorno de Sierra Nevada. Las nubes seguirán rondando los cielos del Cantábrico, y continuarán retenidas por el viento alisio en el norte de Canarias. En el resto seguirán predominando los grandes claros.

Tregua del calor

Muchos han echado de manos una manga larga en las primeras horas del día, aunque por el contrario en el sur ha costado, y mucho, dormir. Con una noche tórrida en Málaga, con temperaturas que no han bajado de los 25ºC. Las temperaturas máximas se desploman en el este con valores de 24º en Valencia, 25º en Barcelona, 28º en Murcia y 29º en Málaga. En el resto seguimos con tregua del calor, aunque en la meseta norte las máximas empiezan a ascender para rozar los 26º en Valladolid y Segovia. Las más bajas del país se repetirán en el extremo norte con 20ºC en Lugo, Oviedo y Santander.

Vuelve el calor

Durante el finde semana, tendremos algunas tormentas en las sierras del este y notaremos como las temperaturas volverán a ascender. El sábado nos dejará una primera subida ligera en el interior. En un día en el que regresarán al final de la primavera en el Mediterráneo. En una jornada sin tormentas, ni viento de levante, y más calor. Será en el Cantábrico donde regresarán las lluvias. El domingo los grandes claros volverán a las costas del norte. Destaca el ascenso de las máximas, será muy marcado en el norte. Para volver a dejar máximas de 34º en Castilla y León, La Rioja y Comunidad de Madrid. Los 37º regresarán al Guadalquivir. Calor que se quedará con nosotros durante la próxima semana.

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