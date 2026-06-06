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Mercedes Martín: "El calor se intensifica y el sur volverá a rozar los 40 ºC la próxima semana"

Las lluvias quedarán restringidas hoy a Galicia y las comunidades cantábricas. El calor irá a más durante el fin de semana y continuará durante los primeros días de la próxima semana.

Mercedes Martín

Mercedes Martín Antena3.com

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El tiempo estable se impondrá durante este fin de semana en la mayor parte de España. Las lluvias quedarán restringidas a zonas muy concretas y las temperaturas iniciarán un ascenso progresivo que dejará valores plenamente veraniegos en amplias áreas del centro y sur peninsular.

Este sábado, un frente poco activo dejará precipitaciones débiles y dispersas en Galicia y las comunidades cantábricas. Además, por la tarde crecerán nubes de evolución en áreas montañosas, con posibilidad de tormentas localmente fuertes en los Pirineos. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

El ascenso térmico será generalizado en buena parte del país. Los termómetros superarán los 30 grados en numerosas capitales y alcanzarán o superarán los 32 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. En este último ya podrán registrarse máximas superiores a los 34 grados.

El domingo será probablemente la jornada más cálida del fin de semana. Predominarán los cielos despejados y las temperaturas volverán a subir, especialmente en el Cantábrico. Los 34 grados se extenderán por amplias zonas del centro y de la mitad sur peninsular. Madrid rondará esa cifra, mientras que Sevilla y Córdoba alcanzarán los 36 grados durante las horas centrales del día.

Próxima semana, más calor

La próxima semana arrancará con una situación muy similar. Entre el lunes y el miércoles predominará el tiempo estable, con escasas precipitaciones en la mayor parte del país. Tan solo el Cantábrico mantendrá intervalos nubosos y algunas lluvias débiles, mientras que en zonas de montaña del norte y del este podrán desarrollarse tormentas aisladas durante las tardes.

Evolución temperaturas Bilbao
Evolución temperaturas Bilbao | Antena3.com

Las temperaturas experimentarán algunos altibajos, especialmente en el norte y el este peninsular, donde todavía existe cierta incertidumbre en la evolución prevista por los modelos. Sin embargo, el calor continuará siendo protagonista en el centro y sur.

Durante los primeros días de la semana se superarán con frecuencia los 32 y 34 grados en amplias zonas del interior.

En los valles del Guadiana y del Guadalquivir los termómetros podrían alcanzar o incluso superar los 38 grados, con valores propios de pleno verano.

En el litoral mediterráneo el calor será más moderado gracias a la influencia del mar. Barcelona, por ejemplo, se moverá entre los 25 y los 27 grados de máxima, con noches suaves y mínimas próximas a los 20 grados.

De cara a la segunda mitad de la semana, los modelos apuntan a un nuevo ascenso térmico, aunque todavía será necesario confirmar esa tendencia en los próximos días.

Evolución temperaturas Zaragoza
Evolución temperaturas Zaragoza | Antena3.com

Alisios en Canarias

En Canarias, el régimen de alisios seguirá siendo protagonista durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana. Se esperan rachas muy fuertes en las zonas más expuestas, superiores a los 80 kilómetros por hora, además de mar alterada.

Las nubes se concentrarán en las vertientes norte de las islas más montañosas, donde podrán registrarse lloviznas, mientras que el sur disfrutará de más horas de sol. Las temperaturas permanecerán suaves y estables, con máximas de entre 23 y 25 grados en las zonas costeras y valores algo más frescos en medianías.

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