Habrá que aprovechar las temperaturas más suaves de mañana y el viernes: César Gonzalo avisa de la vuelta del calor

Aún colea el que calor vivimos en mayo, que por poco no llegó a dejarnos una ola de calor, por lo menos en tierra firme. Porque, como acaba de confirmar en Puertos del Estado, en el mar sí que la tuvimos. En nuestras aguas se registraron récords de temperatura en 6 de las 12 boyas de la red costera. El dato que más sorprende es que a finales de mes en Baleares, en el sensor de Mahón el mar Mediterráneo ya alcanza los 26,6ºC.

Contrastes térmicos

Estamos inmersos en unos días de vaivenes térmicos. Tras un martes de 40º en Murcia, donde se desató un grave incendio forestal, hoy no pasarán allí de los 31º. Porque en el sureste de la Península y en el sur de Andalucía se desploman los valores máximos, restando hasta 9º. Por otro lado, el calor se recupera parcialmente en la mitad norte, con una importante subida. Con estas variaciones hoy se prevén: 28ºC en Logroño, Tarragona y Alicante; 30º en Zamora, Zaragoza y Málaga; 31º en Madrid, Lleida y Cáceres; Las más altas se darán en el Guadalquivir con unos contenidos 36ºC. Las más bajas se esperan en Pontevedra, Santander y Palmas de Gran Canaria con 21ºC de máxima.

Miércoles soleado

En el extremo norte es donde estos días los frentes atlánticos dejan cambios. Tras el paso del de ayer, hoy las nubes dejarán grandes claros en las costas vascas, cántabras y asturianas. Se acerca uno nuevo que en Galicia podría dejar algunas lluvias débiles en el oeste de A Coruña y Pontevedra al final del día. Además, el viento podrá alcanzar algunas rachas fuertes, también el viento alisio soplará con fuerza en Canarias dejando nubosidad en el norte de las islas. En el resto del país, que es casi todo el territorio, tendremos un miércoles soleado.

Calor valle

Este jueves gracias al paso de un nuevo frente, volveremos a experimentar otra bajada de las temperaturas en el centro y mitad norte. De forma que tendremos dos días con 'calor valle' con máximas que serán las más bajas de semana. Habrá que aprovechar, porque hablamos de valle. Eso significa que después vuelven los ascensos. Según las previsiones durante el fin de semana, el calor regresará con fuerza de cara al domingo, y podría mantenerse durante la próxima semana.

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