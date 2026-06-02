La OMM alerta de un posible El Niño "fuerte" tras el verano: más sequías, lluvias extremas y olas de calor

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha lanzado una advertencia ante la posible llegada de un episodio de El Niño de intensidad moderada o fuerte durante los próximos meses. El organismo considera muy probable que este fenómeno climático se consolide después del verano y avisa de que podría alterar las condiciones meteorológicas en amplias zonas del planeta.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, ha pedido prepararse ante un escenario que podría incrementar tanto los episodios de sequía como las precipitaciones intensas y las olas de calor.

"Tenemos que prepararnos para un episodio de El Niño potencialmente fuerte, que exacerbará las sequías, potenciará las lluvias intensas y agravará el riesgo de olas de calor tanto en tierra como en el océano", señaló.

Según el último boletín publicado por la organización, existe un 80% de probabilidades de que El Niño se desarrolle entre junio y agosto. Las previsiones elevan esa posibilidad hasta porcentajes cercanos o superiores al 90% de cara al otoño.

Un fenómeno con impacto global

El Niño forma parte del sistema climático conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Durante estos episodios, las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial registran temperaturas superiores a las habituales debido al debilitamiento de los vientos alisios.

Ese calentamiento modifica la circulación atmosférica y acaba generando consecuencias en regiones situadas a miles de kilómetros. En algunos territorios puede traducirse en sequías prolongadas y, en otros, en inundaciones y lluvias torrenciales.

La Agencia Estatal de Meteorología recuerda que países como Australia o regiones del Sahel suelen verse afectados por la falta de precipitaciones, mientras que zonas del sur de Estados Unidos o del norte de América Central pueden registrar episodios de lluvia extrema.

¿Qué puede ocurrir en España?

A pesar de la preocupación internacional, AEMET insiste en que la influencia de El Niño sobre España es limitada.

"No hay una correlación clara y directa entre la ocurrencia de El Niño y efectos en nuestro país. Los patrones atmosféricos que rigen el tiempo en el entorno de la Península Ibérica son muy variados", explicó el organismo.

Los expertos reconocen que algunos estudios apuntan a una posible relación entre episodios de El Niño y otoños o inviernos más lluviosos en España, aunque subrayan que esa conexión no siempre se cumple.

Respecto al verano, la agencia considera que la influencia del fenómeno será escasa, ya que se encontraría todavía en una fase inicial. Sin embargo, mantiene su previsión de que los próximos meses sean más cálidos de lo habitual, especialmente en zonas del norte, el este peninsular y Baleares.

La OMM recuerda además que los efectos de El Niño pueden verse amplificados por el calentamiento global, aumentando la intensidad de fenómenos meteorológicos extremos en distintas partes del mundo.

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