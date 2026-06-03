Roberto Brasero: "Vuelve a refrescar en el norte"

Lluvias este jueves en Galicia y el Cantábrico, débiles en general, y más nubes en el resto de la mitad norte. Llega un frente empujado por una masa de aire más fresco que hará bajar de nuevo las temperaturas por la tarde y durante la noche del jueves al viernes.

De momento esta madrugada volverá a ser muy calurosa en el Mediterráneo con mínimas rozando los 20ºC en toda la franja litoral: 24ºC es la mínima prevista para Málaga y Melilla rozando la llamada noche tórrida o ecuatorial que es cuando la mínima no baja de los 25ºC y que tuvieron anoche en Torremolinos (Málaga) con una mínima de 25,1ºC.

El jueves vuelven a subir las temperaturas en zonas del área mediterránea pero no se esperan que sean tan altas como las de ayer: en Murcia podrán volver a los 35º pero ya no alcanzarán los 40ºC.

Vuelve a refrescar por el norte

Este jueves bajarán de 3 a 4 grados respecto a las del martes en Huelva, Extremadura, el este de Galicia y el oeste de Castilla y León y de Castilla-La Mancha. Y tendrán hasta 8 grados menos en el interior de Asturias, Cantabria y el País Vasco, el norte de Castilla y León, Navarra y La Rioja. De nuevo esos vientos del oeste llegarán recalentados al área mediterránea donde harán subir las máximas por la tarde, sobre todo en la provincia de Valencia, el interior de Murcia y de Almería y las costas de Granada y Málaga.

En Málaga y litoral valenciano podríamos alcanzar los 36ºC con avisos de nivel amarillo para mañana. Por el contrario en Bilbao, Pamplona o Burgos la máxima no llegará a los 20ºC.

Lluvias fuertes en Cataluña

Las lluvias que dejará el frente en el norte peninsular van a ser débiles en general, salvo en Cataluña donde las tormentas por la tarde pueden ser muy fuertes y con granizo. De hecho ahora mismo hay previstos avisos de nivel naranja para mañana jueves en el Pirineo de Girona y el Prepirineo de Barcelona por lluvias que pueden dejar 40 l/m2 en 1 hora y 50-60 l/m2 en dos o tres horas.

Esas lluvias fuertes y tormentas con granizo pueden acabar extendiéndose a otras zonas de Cataluña y al norte de Castellón. En la mitad sur peninsular seguirá el sol y en Canarias habrá cielos nubosos en el norte y poco nubosos o despejados en el sur, con un viento alisio que soplará con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.