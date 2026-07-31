Mercedes Martín: "La ola de calor termina hoy, pero el sábado se alcanzarán 42 °C en el valle del Guadalquivir"

Este viernes 31 de julio termina oficialmente la ola de calor que comenzó el pasado miércoles, aunque las temperaturas extremas no desaparecerán de golpe.

Este viernes ha comenzado a entrar por el norte una masa de aire más fresca, que está provocando un descenso de las temperaturas en el área cantábrica, el curso alto y medio del Ebro, la Meseta Norte y el centro peninsular. En cambio, se esperan ligeros ascensos en el extremo suroeste y en el prelitoral de Alborán, con valores de entre 40 y 42 °C en el valle del Guadalquivir, la cuenca del Genil y el interior del sureste.

Los datos registrados durante la tarde confirman que el calor extremo continúa muy presente. Montoro, en Córdoba, encabeza el listado con 42,3 °C a las 17:00 horas, seguido de Morón de la Frontera, en Sevilla, con 42,2 °C, y Andújar, en Jaén, con 42,1 °C.

El aeropuerto de Córdoba, Écija y Fuente Palmera han alcanzado los 42 °C, mientras que La Rambla y el aeropuerto de Granada han llegado a 41,6 °C. También destacan los 41,5 °C registrados en el aeropuerto de Jerez de la Frontera y los 41,4 °C de Sevilla-Tablada.

Tampoco las noches están dando tregua. Durante la madrugada de este viernes, varios puntos de Gran Canaria no han bajado de 29 o 30 °C.

Mapa mínimas | Antena 3 Noticias

La próxima madrugada dejará un marcado contraste entre el norte y el sur. Mientras Burgos, León y Salamanca podrán registrar mínimas de 13 o 14 °C, en buena parte del sur, el este y los archipiélagos persistirá el calor nocturno. Jaén no bajará de 27 °C; Palma y Melilla se quedarán en torno a 26 °C; y Sevilla, Huelva y Alicante rondarán los 23 o 24 °C. En Canarias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria tampoco bajarán de esos valores.

El sábado, hasta 42 °C en el Guadalquivir

El sábado, la zona más afectada por el calor será la vertiente atlántica de Andalucía y la cuenca del Genil, donde se alcanzarán de nuevo entre 40 y 42 °C.

En cambio, buena parte del tercio oriental peninsular recibirá un flujo de aire más fresco procedente del Mediterráneo. El descenso será ligero, pero suficiente para que probablemente ya no se cumplan las condiciones del aviso especial por ola de calor.

Durante la madrugada volverá el bochorno al área mediterránea y al interior de Andalucía, donde en algunos puntos las mínimas no bajarán de 25 °C. Por el día, el calor continuará siendo intenso y generalizado, con máximas de entre 36 y 38 °C en amplias zonas.

Aunque el episodio de ola de calor termine oficialmente este viernes, algunas regiones mantendrán temperaturas extremas. Habrá que esperar al domingo y al lunes para notar un descenso más generalizado.

Evolución temperaturas Córdoba | Antena 3 Noticias

Radiación ultravioleta muy elevada

Junto al calor, la radiación ultravioleta se mantendrá en niveles muy altos durante las horas centrales del día. Aunque las temperaturas comiencen a bajar en algunas zonas, la intensidad de la radiación solar seguirá siendo elevada.

Conviene evitar la exposición prolongada, utilizar protección solar, cubrirse la cabeza, buscar la sombra y beber agua con frecuencia. Estas recomendaciones son especialmente importantes para los niños, las personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Tormentas con granizo y fuertes rachas de viento

El sábado, el tiempo será estable en la mayor parte del país, aunque por la tarde crecerán nubes de evolución en el tercio oriental peninsular.

Se esperan chubascos y tormentas que podrán ser fuertes y estar acompañados de granizo y rachas muy intensas de viento en el Pirineo oriental, el entorno del bajo Ebro, Murcia, Albacete y la Comunidad Valenciana. En esta última comunidad, las tormentas podrían ser localmente muy fuertes.

En el norte de Galicia y el Cantábrico occidental también podrán registrarse lluvias débiles y dispersas, que tenderán a remitir durante la tarde.

Mapa sábado | Antena 3 Noticias

Los rayos pueden originar nuevos incendios

El riesgo de incendios continuará siendo muy elevado durante el fin de semana. Las altas temperaturas, la baja humedad y las rachas de viento dificultarán las labores de extinción y favorecerán una rápida propagación de las llamas.

Además, las tormentas previstas para el sábado podrían provocar nuevos focos. La caída de un rayo sobre una vegetación muy seca puede originar un incendio incluso varias horas después de que haya terminado la tormenta.

Por ello, será fundamental extremar las precauciones: evitar cualquier actividad que pueda generar fuego o chispas, no arrojar colillas, respetar las restricciones de acceso a los espacios forestales y llamar inmediatamente al 112 ante cualquier columna de humo.

El alivio llegará entre el domingo y el lunes

A partir del mediodía del domingo, el acercamiento de una vaguada desde el oeste traerá un cambio generalizado de masa de aire. Las temperaturas comenzarán a bajar en el cuadrante suroccidental y el descenso se extenderá el lunes al conjunto de la Península y Baleares, con valores más propios de estas fechas.

Sin embargo, el domingo todavía repuntará el calor en el Cantábrico, el valle del Ebro y el área mediterránea, con máximas de entre 36 y 38 °C en buena parte del este, el centro y el sur peninsular, así como en Mallorca.

El lunes, las máximas quedarán entre 30 y 34 °C en la mayor parte de la Península. En el nordeste, el tercio oriental y Mallorca todavía podrán superarse los 36 o 38 °C.

Canarias seguirá con calor intenso

En Canarias, el progresivo descenso de la capa húmeda, unido al ambiente cálido y estable, provocará nuevos ascensos de las temperaturas, con calima por encima de esa capa. Los valores se mantendrán muy elevados en las zonas menos ventiladas de las vertientes sur de las islas, aunque sin cumplirse las condiciones de un aviso especial por ola de calor. Se superarán los 37-39 °C en el sur de Gran Canaria y los 34-37 °C en Tenerife, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote. Las noches continuarán siendo muy cálidas y no se descarta que las mínimas vuelvan a rondar los 30 °C en algunas localidades. A partir del martes aumentará la incertidumbre, aunque todo apunta a que las temperaturas se acercarán a valores más habituales para estas fechas.