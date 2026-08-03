Mercedes Martín: "El calor afloja, salvo en Canarias y el Mediterráneo"

La primera semana de agosto comienza con un descenso de las temperaturas en buena parte del país. Sin embargo, el calor extremo continúa en Canarias y en algunos puntos del Mediterráneo, donde la elevada humedad incrementará la sensación de bochorno y dificultará el descanso nocturno.

Este lunes, La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, ha registrado la temperatura más alta del país, con 43,8 °C. También se han alcanzado 42,2 °C en San Bartolomé de Tirajana y 41,2 °C en Agüimes. En la Península, Coín ha llegado a 40,8 °C y Estepona se ha quedado muy cerca de los 40 °C, con 39,9 °C.

Noches tórridas en el Mediterráneo y Canarias

Las noches seguirán siendo especialmente cálidas en Canarias y en el litoral mediterráneo. En algunos puntos, los termómetros podrían no bajar de los 25 °C, dando lugar a noches tórridas. Esta pasada medianoche todavía se registraban 35,8 °C en Agüimes, 34,4 °C en Castell de Ferro y 34,2 °C en Málaga.

Durante la próxima madrugada, en cambio, refrescará en amplias zonas del interior peninsular. Las mínimas quedarán entre los 14 y los 18 °C en numerosas capitales, mientras que en el Mediterráneo, Baleares y Canarias se mantendrán entre los 23 y los 26 °C.

Mapa de las temperaturas mínimas | ANTENA 3 NOTICIAS

Martes con tormentas en el noreste

El martes, en términos generales, predominará el tiempo estable y soleado, aunque podrán darse algunos chubascos, Durante la mañana, un frente dejará más nubes y lluvias débiles en Galicia y el Cantábrico. Por la tarde volverán las tormentas al noreste peninsular, acompañadas de granizo y localmente fuertes en Aragón, Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana, aunque serán menos intensas que las de este lunes.

Suben las máximas en el este

Las temperaturas máximas subirán especialmente en el este peninsular. Se rozarán los 40 °C en Murcia y Málaga, se alcanzarán 38 °C en Zaragoza y Lleida y 37 °C en Córdoba y Teruel. En el extremo contrario, A Coruña se quedará en 24 °C y Santander en 25 °C.

En Andalucía llegarán días más frescos, aunque Málaga será la excepción. Este martes rozará los 40 °C, pero a partir del miércoles comenzará un descenso acusado que dejará máximas cercanas a los 30 °C durante la segunda mitad de la semana.

Temperaturas máximas | ANTENA 3 NOTICIAS

Canarias mantiene el riesgo extremo de incendios

En Canarias persistirán el calor, la calima y los alisios intensos, con rachas muy fuertes en las zonas más expuestas. Las máximas volverán a superar los 40 °C en puntos de Gran Canaria y las mínimas podrían no bajar de los 30 °C. Esta combinación mantendrá el peligro de incendios en niveles muy altos o extremos.

El riesgo de incendios también seguirá siendo elevado este martes en amplias zonas del interior, el este y el sur peninsular, favorecido por las altas temperaturas, la sequedad del terreno y el viento.

Mapa del riesgo de incendios | ANTENA 3 NOTICIAS

Más calor el miércoles y cambios a partir del jueves

El miércoles volverán a subir las temperaturas en buena parte del centro y del sur. Se superarán los 36 °C en numerosas zonas y todavía podrán formarse tormentas fuertes, acompañadas de granizo, en los Pirineos y el entorno del sistema Ibérico.

A partir del jueves, aumentará la incertidumbre. La entrada de vientos del norte podría provocar un descenso acusado de las temperaturas en el Cantábrico y dejar lluvias persistentes en el norte, mientras el calor volvería a intensificarse en el centro y el sur.

De cara al viernes y al fin de semana, algunos modelos apuntan a una nueva subida generalizada de las temperaturas, aunque todavía es pronto para determinar la intensidad que alcanzará este posible repunte.