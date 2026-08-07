Mercedes Martín: "Tormentas fuertes y hasta 42 grados durante el fin de semana"

Tenemos por delante un fin de semana plenamente veraniego, marcado por el calor intenso y un aumento de la inestabilidad. Los termómetros ya han dejado este viernes valores muy elevados: el aeropuerto de Córdoba ha alcanzado los 42 °C, mientras que Écija ha rozado esa cifra, con 41,9 °C.

También se han superado los 41 °C en Montoro, La Rambla, Andújar, Cazorla y La Puebla de los Infantes. Durante el fin de semana se esperan temperaturas de entre 38 y 40 °C en amplias zonas del este, centro y sur peninsular, así como en algunos puntos de Baleares. El calor también se notará durante la noche. Salvo en Galicia, el norte de Castilla y León y el Cantábrico, las mínimas podrían no bajar de 22 a 24 °C.

En el Mediterráneo, además, la elevada humedad aumentará la sensación de bochorno.

Tormentas fuertes y granizo el sábado

Pero el calor no llegará solo. El sábado aumentará la inestabilidad, especialmente en el norte y el este, donde podrán formarse tormentas localmente fuertes, acompañadas de granizo e intensas rachas de viento. Las zonas con mayor riesgo serán el Cantábrico oriental, Navarra, La Rioja, el este de Castilla y León, Aragón, Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana. En algunos puntos, el granizo podría ser de gran tamaño. El domingo volverán a formarse tormentas en áreas del norte y el este del país, con posibilidad de episodios fuertes y granizo en el nordeste. Las temperaturas bajarán en el Cantábrico y en la mitad occidental, aunque el calor seguirá siendo intenso en el resto.

Todavía se alcanzarán entre 36 y 38 °C en el este, centro y sur, y entre 38 y 40 °C en el valle del Ebro, el sur de Castilla-La Mancha, Andalucía y algunos puntos de Mallorca.

El calor continuará la próxima semana

El calor intenso se prolongará durante el comienzo de la próxima semana. El lunes y el martes volverán a superarse los 36 °C en el este, centro y sur peninsular, así como en Baleares. Las tormentas, en cambio, irán perdiendo protagonismo, aunque todavía podrán aparecer de forma aislada en el este y ser localmente fuertes y acompañadas de granizo.

En Canarias, este viernes y sábado también estarán marcados por las altas temperaturas, con valores de entre 32 y 34 °C en amplias zonas y máximas que podrían superar los 36 °C en el sur de Gran Canaria. A partir del domingo, las temperaturas bajarán y el viento alisio perderá intensidad. Aemet advierte, además, de que el peligro de incendios aumentará durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana, hasta alcanzar niveles muy altos o extremos en buena parte del país.

Imagen anómala de la próxima semana | ANTENA 3 NOTICIAS

¿Dejarán las nubes ver el eclipse?

Todas las miradas estarán puestas también en el miércoles 12 de agosto, día del eclipse total de Sol. De momento, la previsión meteorológica es favorable en buena parte del país: los modelos de Aemet apuntan a una situación estable, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Las zonas con más dificultades para observar el fenómeno, a día de hoy, estarán en el área cantábrica, donde se esperan cielos nubosos o cubiertos por nubes bajas. Habrá, además, mayor incertidumbre en los litorales de Galicia y Alborán.

Durante la tarde crecerán nubes de evolución en las montañas del norte, en zonas de Andalucía y, especialmente, en el tercio oriental de la Península. Incluso podría producirse algún chubasco o tormenta aislada, con mayor probabilidad en Pirineos y los sistemas Béticos orientales. En Andalucía entrarán también nubes altas procedentes de África, aunque este tipo de nubosidad, en la mayoría de los casos, permite seguir observando el eclipse. En Canarias se esperan intervalos de nubes bajas en las vertientes norte de las islas de mayor relieve y cielos despejados en el resto.

Previsión de nubes para el eclipse | ANTENA 3 NOTICIAS

Mucho calor durante el eclipse

El eclipse llegará, además, en una jornada muy calurosa. Las temperaturas máximas superarán los 35 °C en gran parte del interior peninsular, así como en amplias zonas de Baleares y, localmente, de Canarias. En el valle del Guadalquivir se podrán rebasar los 40 °C, una cifra que también podría alcanzarse en otras depresiones del suroeste y del nordeste. Hay un detalle importante para quienes quieran observar el fenómeno: el Sol estará muy bajo sobre el horizonte al final de la tarde. Esto significa que no solo importarán las nubes situadas justo encima del lugar de observación. Una nube situada varios kilómetros hacia el oeste también podría interponerse y ocultar el Sol en el momento clave. Por eso, además de consultar la previsión general, convendrá prestar especial atención a la nubosidad situada hacia el horizonte occidental durante las horas previas al eclipse.