Mercedes Martín: "Mañana, tormentas y hasta 40 grados en el sur"

Este miércoles ha sido un día muy caluroso en buena parte del país. Las temperaturas más altas se han registrado en Málaga y Canarias: Coín ha alcanzado los 41,2 grados y La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, los 40,5 ºC. También se han rozado los 40 ºC en Estepona, con 39,6 grados.

En cambio, el ambiente ha sido mucho más suave en el norte. Oviedo, Bilbao y Santander se han mantenido entre los 21 y los 23 ºC, con precipitaciones en distintos puntos de Galicia y de las comunidades cantábricas. La inestabilidad se ha concentrado sobre todo en Aragón, Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana, donde se han registrado tormentas localmente fuertes y acompañadas de granizo.

El Mediterráneo alcanza los 30 grados

La temperatura del mar también refleja este episodio cálido. El Mediterráneo, que en estas fechas suele rondar los 25 o 26 ºC, alcanza los 30 ºC en Baleares y en algunos puntos de las costas de Alicante y Murcia. En el Cantábrico, donde lo habitual es encontrar valores de entre 20 y 22 ºC, el agua se ha acercado a los 25 ºC.

Mapa de la temperatura del agua | ANTENA 3 NOTICIAS

No se trata de algo puntual. Desde la primavera, las boyas y las observaciones por satélite vienen detectando una ola de calor marina, es decir, un periodo prolongado en el que la temperatura del agua se mantiene claramente por encima de los valores habituales.

Jueves: tormentas y calor

La inestabilidad aumentará este jueves en el norte peninsular. Se esperan lluvias localmente fuertes y persistentes en la vertiente cantábrica y en los Pirineos, sin descartar que vayan acompañadas de tormenta. También podrán formarse chubascos fuertes o muy fuertes, con granizo, en Cataluña, sur de Aragón y el norte de la Comunidad Valenciana. En el resto, en cambio, predominarán los cielos despejados. Las temperaturas continuarán subiendo en el oeste y el interior del país. Se alcanzarán entre 36 y 38 ºC en amplias zonas del nordeste, el centro, el sur y Mallorca, y entre 38 y 40 ºC en los valles del Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir. En este último incluso podrán superarse los 40 ºC.

Viernes: más calor en el Cantábrico

El viernes será una jornada más estable, aunque volverán a formarse tormentas en el este peninsular. Podrán ser localmente fuertes y dejar granizo en los Pirineos y en el entorno del sistema Ibérico. El cambio más notable se producirá en el norte. Las temperaturas subirán, entre 5 y 7 ºC respecto al jueves, en Asturias, Cantabria, el País Vasco y Navarra. El calor seguirá siendo intenso, especialmente en el centro, el nordeste y el sur, donde volverán a alcanzarse valores cercanos a los 40 ºC.

Previsión fin de semana

Durante el fin de semana, las temperaturas bajarán ligeramente en la mayor parte del país. El descenso será más acusado en el Cantábrico, aunque el calor continuará siendo intenso en muchas zonas. Se superarán los 36 o 38 ºC en buena parte del nordeste, el centro, el sur y Mallorca, y los 38 o 40 ºC en los valles del Ebro, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir. Las noches seguirán siendo muy cálidas en el litoral mediterráneo, donde en algunos puntos las mínimas no bajarán de los 25 ºC. En cuanto a las precipitaciones, se esperan lluvias en Galicia y en las comunidades cantábricas. También volverán las tormentas al nordeste peninsular, localmente fuertes y acompañadas de granizo en los Pirineos y el sistema Ibérico.

Cuenta atrás para el eclipse total de Sol

Quedan siete días para uno de los fenómenos astronómicos más esperados. El próximo 12 de agosto, el eclipse total de Sol podrá observarse en una amplia franja que cruzará España desde Galicia hasta Baleares.

Mapa eclipse solar | ANTENA 3 NOTICIAS

La fase parcial comenzará en torno a las 19:27 horas y la totalidad se producirá entre las 20:27 y las 20:35, según la localidad. Cerca de Oviedo y León, la oscuridad total durará hasta un minuto y 48 segundos. El eclipse tendrá lugar al atardecer, con el Sol muy bajo sobre el horizonte. Por eso será imprescindible buscar un lugar despejado hacia el oeste y utilizar gafas homologadas. Las gafas de sol convencionales no protegen la vista. En cuanto al tiempo, la próxima semana podría comenzar con una situación estable y temperaturas en ascenso. AEMET publicará a partir del viernes una predicción especial para el día del eclipse.