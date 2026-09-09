Roberto Brasero avisa de "lluvia torrencial en el este"

Suman ya hoy casi 100 litros por metro cuadrado con datos de AEMET hasta las cinco de la tarde: 98 l/m2 es lo que ha recogido el pluviómetro de Ripoll, en Girona. Y en Manacor y Llucmajor, en las Islas Baleares, van por 70 l/m2 y 65 l/m2 respectivamente. De Mallorca llega una noticia luctuosa: una mujer de 67 ha fallecido en plena calle del municipio de Felanitx durante la tromba de agua.

Hasta las doce de la noche se mantendrá el aviso de nivel naranja en todo el archipiélago balear aunque la nube más activa responsable de esta lluvia torrencial ya ha abandonado Mallorca y tras pasar por Menorca se alejará del archipiélago. Sin embargo, todavía son probables algunas tormentas fuertes, como en el caso de la Región de Murcia, Almería y Alicante donde los avisos por estas fuertes tormentas se extienden hasta la próxima madrugada

Jueves sin tormentas

Mañana jueves ya no se repetirán esas lluvias tan fuertes, incluso torrenciales por momentos, que hemos tenido. Tras las posibles tormentas nocturnas en el sur de Andalucía, Melilla, Región de Murcia o de la comunidad Valenciana, el día se desarrollará más tranquilo a todas esas zonas ero todas y a mediodía ya no quedarán ni nubes. En el resto de España predominará el tiempo estable con mucho sol y algunas nieblas o nubes bajas en el norte de Galicia, Asturias y norte de las islas Canarias. El viento será fuerte en Cataluña, sobre todo la tramontana en el Ampurdán.

Más frío a primera hora

Las temperaturas de primera hora serán más bajas que las de estos días atrás con un amanecer frío incluso en el interior de la mitad norte. La mínima prevista para esta madrugada en Soria es de 4º y 3º en Teruel. Por la tarde sin embargo ya volverán a subir las máximas en el norte peninsular pero bajarán en el sur y en los dos archipiélagos, y sobre todo en el sureste donde hoy todavía hemos superado los 38º en Murcia pero donde mañana no pasaremos de 30º.