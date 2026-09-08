Roberto Brasero avisa de cambios en el tiempo: "Adiós al calorazo, pero atención a las lluvias en el Mediterráneo"

Tenemos un frente que ha entrado hoy por Galicia bien temprano y que en las próximos seguirá avanzando hacia el este de España pasando por la zona centro. Al paso de este frente llegarán lluvias y tormentas que en las regiones del Mediterráneo pueden ser fuertes y con granizadas y además irán bajando las temperaturas, algo que ya se notará esta noche pero sobre todo mañana por la tarde y en la madrugada del jueves. Se trata de un primer frente otoñal, pero también una excepción porque detrás no vemos la llegada de ningún otro más, se trata como dijimos ayer de un primer cambio, efímero y fugaz y el viernes volverán a subir las temperaturas, pero antes, ojo con esas lluvias de mañana en el Mediterráneo que en algunos casos, como en Cataluña, pueden ser de intensidad torrencial dejar abundante lluvia en poco tiempo: esa manera de llover que puede causar problemas.

Avisos por lluvias fuertes

De los avisos de nivel naranja que hemos tenido hasta hoy mismo por altas temperaturas, hoy hemos pasado de 40º en la provincia de Valencia y en Mallorca, además del sur de Gran Canaria, vamos a pasar mañana a los avisos de nivel naranja por lluvias y tormentas fuertes casi en las mismas zonas. Atención en Cataluña desde por la mañana ya que tenemos peligro importante por precipitación acumulada en una hora de hasta 60 l/m2 según el aviso de AEMET, con una intensidad puede ser torrencial que pueden acumular más de 100 litros por metro cuadrado en solo 3 o 4 horas y con tormentas que pueden llevar granizo y rachas de viento muy fuertes asociadas. En Baleares el aviso empieza a las 10 horas y en la comunidad Valenciana y la Región de Murcia a partir de las 14 horas y en todos estos casos por precipitación acumulada en una hora de 40 litros por metro cuadrado así como posibles tormentas con granizo ocasional y rachas de viento de hasta 90 km/h.

Menos calor

El frente nos dejará cambios también en el resto de España aunque con menos lluvias. En el centro de la península y el Cantábrico las lluvias serán más débiles y a primera hora, por aquí debería pasar el frente muy rápido y casi de madrugada por lo que las lluvias irán a menos durante la mañana y por la tarde volverá el sol. También habrá más sol que nubes durante el día en todo el oeste peninsular, por donde hoy ha entrado el frente y mañana ya habrá pasado de largo. En Canarias todavía quedará algo de calima y en el Estrecho soplará el poniente con alguna racha fuerte. Y en todas partes, temperaturas más bajas, salvo salvo en el sur de Almería, la costa murciana y las rías gallegas que es donde pueden subir ligeramente en la jornada de mañana. Seguirá el calor en Andalucía, Canarias o el Levante pero ya no tanto como en estos últimos días. Este frente que puede dejarnos lluvias fuertes en el Mediterráneo se llevará también el calorazo que estamos teniendo en estos primeros días de septiembre.