Roberto Brasero avisa de que "vuelve el calor"

Tenemos por delante una semana, al menos, con tiempo anticiclónico y estable y las temperaturas van a subir de forma progresiva para alcanzar valores más elevados de los que corresponderían en esta época del año. A los 40 grados no llegaremos, pero en zonas del sur peninsular se superarán los 36 grados durante el fin de semana y buena parte de la próxima semana. Y calor también en Canarias donde regresa algo de calima en capas medias y altas. Brillará el sol en toda España sin lluvias ni tormentas destacables salvo en zonas del Estrecho, en Ceuta y en Melilla, donde habrá más nubes e incluso podía caer alguna lluvia débil.

Y es que en estas zonas tendremos viento: soplará el levante fuerte con rachas muy fuertes y también en Canarias tendremos alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes.

Suben las temperaturas

A lo largo del fin de semana subirán las temperaturas, tanto en las mínimas como en las máximas, y será esta subida más marcada en la mitad norte peninsular y en Canarias. Se alcanzarán durante el fin de semana los 32° a 34° en zonas del nordeste de la península, también en la zona centro, y en el sur de las Islas Canarias. Más de 34 grados en el oeste y sur de Galicia. También más de 34° en Extremadura, oeste de Castilla La Mancha y Andalucía Occidental. Incluso con máximas de 36° a 38° en ciudades como Badajoz, Sevilla o Córdoba.

La próxima semana comenzará sin grandes cambios. Seguiremos con una situación anticiclónica, tiempo estable y temperaturas más altas el lunes y el martes. A partir del miércoles los cambios podrían llegar al norte de la mano de un frente frío que todavía no está muy claro. Hasta entonces, una semana casi de anticiclón y tiempo veraniego.