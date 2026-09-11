Antena 3 Noticias
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

La Previsión

Roberto Brasero avisa de que "vuelve el calor"

Subirán las temperaturas a lo largo del fin semana y subirán más durante la semana que viene. Vuelve el calor, aunque no tanto como el que tuvimos a primeros de mes.

Roberto Brasero avisa de que "vuelve el calor"

Roberto Brasero avisa de que "vuelve el calor"

Publicidad

Roberto Brasero
Publicado:

Tenemos por delante una semana, al menos, con tiempo anticiclónico y estable y las temperaturas van a subir de forma progresiva para alcanzar valores más elevados de los que corresponderían en esta época del año. A los 40 grados no llegaremos, pero en zonas del sur peninsular se superarán los 36 grados durante el fin de semana y buena parte de la próxima semana. Y calor también en Canarias donde regresa algo de calima en capas medias y altas. Brillará el sol en toda España sin lluvias ni tormentas destacables salvo en zonas del Estrecho, en Ceuta y en Melilla, donde habrá más nubes e incluso podía caer alguna lluvia débil.

Y es que en estas zonas tendremos viento: soplará el levante fuerte con rachas muy fuertes y también en Canarias tendremos alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes.

Suben las temperaturas

A lo largo del fin de semana subirán las temperaturas, tanto en las mínimas como en las máximas, y será esta subida más marcada en la mitad norte peninsular y en Canarias. Se alcanzarán durante el fin de semana los 32° a 34° en zonas del nordeste de la península, también en la zona centro, y en el sur de las Islas Canarias. Más de 34 grados en el oeste y sur de Galicia. También más de 34° en Extremadura, oeste de Castilla La Mancha y Andalucía Occidental. Incluso con máximas de 36° a 38° en ciudades como Badajoz, Sevilla o Córdoba.

La próxima semana comenzará sin grandes cambios. Seguiremos con una situación anticiclónica, tiempo estable y temperaturas más altas el lunes y el martes. A partir del miércoles los cambios podrían llegar al norte de la mano de un frente frío que todavía no está muy claro. Hasta entonces, una semana casi de anticiclón y tiempo veraniego.

Publicidad

El Tiempo

Roberto Brasero avisa de que "vuelve el calor"

Roberto Brasero avisa de que "vuelve el calor"

César Gonzalo

Aún no se ha ido, las temperaturas veraniegas vuelven: toda la previsión del fin de semana de César Gonzalo

Esta es la imagen ganadora del mes de agosto

Esta es la mejor foto del tiempo de agosto de 2026

Imagen de Roberto Brasero
La Previsión

Roberto Brasero avisa de que el cambio de temperaturas es un "espejismo del otoño"

César Gonzalo
Tiempo más estable

El consejo de César Gonzalo: aprovechar el fresco, que las temperaturas pronto vuelven a subir

Imagen de Roberto Brasero
La Previsión

Roberto Brasero avisa de "lluvia torrencial en el este"

Con intensidad torrencial han descargado hoy las nubes en zonas de Cataluña, Baleares o la Región de Murcia. Todavía pueden seguir las tormentas hasta la madrugada pero mañana desparecerán del todo. El amanecer del jueves será más fresco.

César Gonzalo
Cambio de tiempo

César Gonzalo detalla los dos titulares del día en el tiempo: desplome térmico y lluvias torrenciales

AEMET advierte de la posibilidad de lluvias torrenciales en Cataluña y de tormentas muy fuertes en Baleares, Alicante, Murcia y Almería. Podremos tener chubascos más débiles en la mitad sur y Cantábrico. Jornada de desplome extraordinario de las temperaturas, con máximas de unos 20º en la mitad norte, menos 30º en el centro y por debajo de los 40º en Andalucía.

Imagen de Roberto Brasero

Roberto Brasero avisa de cambios en el tiempo: "Adiós al calorazo, pero atención a las lluvias en el Mediterráneo"

San Cristóbal de la Laguna

Aviso naranja por altas temperaturas y alerta por riesgo de incendio en Canarias

César Gonzalo

César Gonzalo avisa: quedan 24 horas para vivir un descenso extraordinario de las temperaturas

Publicidad