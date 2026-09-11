Antena 3 Noticias
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad
N/A
N/AN/A

No hay datos disponibles, activa la geolocalización de tu navegador.

Precip.:N/A
Humedad:N/A
Viento:N/A
N/A
N/AN/A
Sensación t.:N/A
Salida sol:N/A
Puesta sol:N/A

Datos ofrecidos por AEMET

Subida de temperaturas

Aún no se ha ido, las temperaturas veraniegas vuelven: toda la previsión del fin de semana de César Gonzalo

Vuelven las altas presiones y llegan para quedarse. Hoy dejan un viernes sin avisos meteorológicos en el que el sol va a predominar, salvo en el norte de Canarias, Ceuta y Melilla. Otra consecuencia es la subida de temperaturas, marcada en la mitad norte y el centro. Ascenso que se repetirá a lo largo de este este fin de semana.

César Gonzalo

Avance de estabilidad y calor para el fin de semana, por César Gonzalo. | Antena 3 Noticias

Publicidad

César Gonzalo
César Gonzalo
Publicado:

¡Ojo! que aún no se ha ido el verano. Tras el breve desplome térmico, que apenas ha durado 48 horas, el calor va a volver a incrementarse. Volveremos a temperaturas veraniegas, pero que nadie se asuste, no tendremos valores de récord como los de la semana pasada. Hará calor, pero sin extremos, con temperaturas que quedarán entre 3º a 5º por encima de lo típico de mediados de septiembre. Todo esto con tiempo estable, gracias al regreso de las altas presiones.

Más calor

De nuevo la manga larga necesaria a primera hora, nos va a sobrar durante la tarde. Hoy más que ayer, porque las temperaturas máximas suben en casi todo el territorio, especialmente en la mitad norte y el centro. Rozarán los 30º con unos 28º en Castilla y León, Logroño y Pontevedra. Los superarán con 31º en Ourense, Zaragoza y Ciudad Real; En el sur alcanzarán los 35º en Badajoz y Córdoba. Las más bajas rebasarán los 23º en Oviedo, Bilbao y Ceuta.

Viernes soleado

La estabilidad regresa al Mediterráneo, y aumenta en el resto del país, para dejarnos un viernes de cielos despejados. Únicamente el viento de levante, que ya hoy podrá alcanzar rachas fuertes, acumulará abundantes nubes de tipo bajo en el entorno del Estrecho. Incluso podrán darse algunas lluvias débiles en Ceuta y Melilla. Los cielos cubiertos también se esperan en Canarias, en el norte de las islas de mayor relieve, acumuladas por el viento alisio.

Veraniego

Los cielos despejados seguirán siendo los protagonistas del fin de semana, en el que las tardes serán cada vez más cálidas. El sábado la excepción la encontremos en las costas de Cataluña y norte de la Comunidad valenciana, con presencia de nubes de tipo bajo. Incluso podrán darse algunas lluvias dispersas en las costas de Barcelona. En Ceuta y el Estrecho el viento de levante cobra intensidad. Activándose el aviso de nivel amarillo por rachas que podrán superar los 70 km/h y por fuerte oleaje en Cádiz. El domingo, las nubes serán menos abundantes en el litoral catalán y aún se mantendrán en Canarias. El cambio más importante llegará a los termómetros con una nueva subida, en la mitad norte. Ascensos que continuarían en los primeros días de la próxima semana.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Publicidad

El Tiempo

César Gonzalo

Aún no se ha ido, las temperaturas veraniegas vuelven: toda la previsión del fin de semana de César Gonzalo

Esta es la imagen ganadora del mes de agosto

Esta es la mejor foto del tiempo de agosto de 2026

Imagen de Roberto Brasero

Roberto Brasero avisa de que el cambio de temperaturas es un "espejismo del otoño"

César Gonzalo
Tiempo más estable

El consejo de César Gonzalo: aprovechar el fresco, que las temperaturas pronto vuelven a subir

Imagen de Roberto Brasero
La Previsión

Roberto Brasero avisa de "lluvia torrencial en el este"

César Gonzalo
Cambio de tiempo

César Gonzalo detalla los dos titulares del día en el tiempo: desplome térmico y lluvias torrenciales

AEMET advierte de la posibilidad de lluvias torrenciales en Cataluña y de tormentas muy fuertes en Baleares, Alicante, Murcia y Almería. Podremos tener chubascos más débiles en la mitad sur y Cantábrico. Jornada de desplome extraordinario de las temperaturas, con máximas de unos 20º en la mitad norte, menos 30º en el centro y por debajo de los 40º en Andalucía.

Imagen de Roberto Brasero
La Previsión

Roberto Brasero avisa de cambios en el tiempo: "Adiós al calorazo, pero atención a las lluvias en el Mediterráneo"

El frente que hoy recorre España se va a llevar el calor intenso de los últimos días pero puede generar lluvias torrenciales durante el miércoles en el este de nuestro país.

San Cristóbal de la Laguna

Aviso naranja por altas temperaturas y alerta por riesgo de incendio en Canarias

César Gonzalo

César Gonzalo avisa: quedan 24 horas para vivir un descenso extraordinario de las temperaturas

Roberto Brasero avanza la llegada del "primera aviso del otoño"

Roberto Brasero avanza la llegada del "primer aviso del otoño"

Publicidad