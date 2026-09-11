Aún no se ha ido, las temperaturas veraniegas vuelven: toda la previsión del fin de semana de César Gonzalo

¡Ojo! que aún no se ha ido el verano. Tras el breve desplome térmico, que apenas ha durado 48 horas, el calor va a volver a incrementarse. Volveremos a temperaturas veraniegas, pero que nadie se asuste, no tendremos valores de récord como los de la semana pasada. Hará calor, pero sin extremos, con temperaturas que quedarán entre 3º a 5º por encima de lo típico de mediados de septiembre. Todo esto con tiempo estable, gracias al regreso de las altas presiones.

Más calor

De nuevo la manga larga necesaria a primera hora, nos va a sobrar durante la tarde. Hoy más que ayer, porque las temperaturas máximas suben en casi todo el territorio, especialmente en la mitad norte y el centro. Rozarán los 30º con unos 28º en Castilla y León, Logroño y Pontevedra. Los superarán con 31º en Ourense, Zaragoza y Ciudad Real; En el sur alcanzarán los 35º en Badajoz y Córdoba. Las más bajas rebasarán los 23º en Oviedo, Bilbao y Ceuta.

Viernes soleado

La estabilidad regresa al Mediterráneo, y aumenta en el resto del país, para dejarnos un viernes de cielos despejados. Únicamente el viento de levante, que ya hoy podrá alcanzar rachas fuertes, acumulará abundantes nubes de tipo bajo en el entorno del Estrecho. Incluso podrán darse algunas lluvias débiles en Ceuta y Melilla. Los cielos cubiertos también se esperan en Canarias, en el norte de las islas de mayor relieve, acumuladas por el viento alisio.

Veraniego

Los cielos despejados seguirán siendo los protagonistas del fin de semana, en el que las tardes serán cada vez más cálidas. El sábado la excepción la encontremos en las costas de Cataluña y norte de la Comunidad valenciana, con presencia de nubes de tipo bajo. Incluso podrán darse algunas lluvias dispersas en las costas de Barcelona. En Ceuta y el Estrecho el viento de levante cobra intensidad. Activándose el aviso de nivel amarillo por rachas que podrán superar los 70 km/h y por fuerte oleaje en Cádiz. El domingo, las nubes serán menos abundantes en el litoral catalán y aún se mantendrán en Canarias. El cambio más importante llegará a los termómetros con una nueva subida, en la mitad norte. Ascensos que continuarían en los primeros días de la próxima semana.

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