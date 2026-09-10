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Tiempo más estable

El consejo de César Gonzalo: aprovechar el fresco, que las temperaturas pronto vuelven a subir

Las tormentas pierden fuerza en el Mediterráneo. Aún podrán darse algunos chubascos en el sur de Valencia, norte de Alicante, Ibiza y Formentera. En el resto predominará la estabilidad, con nubes abundantes en el área del Estrecho, y por la mañana, también en el Cantábrico. Tras un amanecer muy frío, tendremos una tarde más cálida que la de ayer en el norte.

César Gonzalo

César Gonzalo pone fin al respiro de altas temperaturas. | Antena 3 Noticias

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César Gonzalo
César Gonzalo
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De golpe nos hemos encontrado con un frío amanecer de manga larga. Incluso hemos tenido heladas en municipios como Palacios de la Sierra (Burgos), Vinuesa (Soria) y Campisábalos (Guadalajara). Después de este desplome térmico, los modelos meteorológicos, apuntan a que las temperaturas volverán a subir. Con ambiente caluroso de cara al domingo. Incluso el próximo lunes se podrán rozar los 40º en capitales del sur como Badajoz y Sevilla. Lo iremos confirmando a lo largo de los próximos días.

Adiós tormentas

El otro titular del día es que hoy no se repiten las lluvias torrenciales de ayer. Durante la mañana aún se daban algunos chubascos intensos al sur de Valencia y norte de Alicante. No se pueden descartar en Ibiza y Formentera con un importante tren de tormentas moviéndose al sur del archipiélago balear. Además, podrán darse algunas lluvias débiles en las costas murcianas, litoral mediterráneo andaluz y Melilla. En Ceuta se mantendrán los cielos nubosos, nubes que irán a menos en el norte Galicia y comunidades del Cantábrico. La cara norte de las islas más montañosas de Canarias tendrá cielos nublados. En el resto volverán a predominar los grandes claros. En cuanto al viento irá perdiendo fuerza en Girona, valle del Ebro y Baleares.

Tarde más cálida

En la mitad norte, van a vivir un importante contraste de temperaturas. Tras el frío de la mañana, la tarde dejará valores más cálidos que los de ayer. Se prevén 24º en Burgos y Bilbao; 25º en Logroño y Pamplona; 27º alcanzarán en Madrid y Guadalajara; Rozarán los 30º en Palma, Zaragoza, Lleida y Cáceres. Otra novedad que agradecerán en Murcia es que por fin bajan las temperaturas. Hoy se quedarán con unos llevaderos 29º de máxima. En Canarias también el calor pierde fuerza con 29º en Santa Cruz de Tenerife y 27º en Gran Canaria.

Calma más calor

Este viernes el tiempo estable se impone en todo el territorio. Llega y viene para quedarse durante las próximas jornadas. Salvo en el norte de Canarias predominarán los cielos despejados. Sol y más calor, con temperaturas máximas que día a día sumarán de 2º a 3º. Mañana esa subida llegará a prácticamente todo el interior, será más acusada en el centro y la meseta norte.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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