Roberto Brasero avisa de que el cambio de temperaturas es un "espejismo del otoño"

Amanecerá mañana con temperaturas algo más altas que las de ayer en la mitad norte peninsular y en resto serán similares, pero ya no bajarán más. Hoy se ha registrado -1º en Cap de Vaqueira (Lleida), -0.5º en Rascafría (Comunidad de Madrid), -0,4º en el Puerto del Pico (Ávila) y 0,1º y 0,2º en Palacios de la Sierra (Burgos) y Campisábalos (Guadalajara), respectivamente. Mañana no serán tan bajas aunque seguirá esperándole un amanecer fresco a quien madrugue en estas zonas de España. Eso en cuanto a las mínimas. Y el mismo camino llevarán las temperaturas máximas: mañana por la tarde solo bajarán las del archipiélago canario y sin cambios respecto a las de hoy en Baleares, el Cantábrico y el sur de Andalucía, y en ascenso en el resto de España.

Volveremos a llegar a 30 grados en Madrid, Guadalajara o Alicante, 31º en Murcia, Zaragoza o Ciudad Real, 32º en Jaén o 35º en Badajoz, Córdoba y Sevilla. Todo ello con mucho sol, nieblas matinales en el sureste y el cantábrico occidental y algunas lluvias en las islas occidentales de Canarias que no durarán mucho.

Sol para el fin de semana

Y parecido será el tiempo del fin de semana, con cielos mayoritariamente despejados, sin rastro de las tormentas de ayer y con temperaturas más altas. Pueden aparecer nubes en el Estrecho, eso sí, donde soplará viento de Levante y quizá algunas lluvias en Ceuta durante el sábado y en Melilla también el domingo.

En el resto notaremos los efectos de un anticiclón que vuelve para quedarse después de que se asomara fugazmente el tiempo otoñal, apenas un espejismo, ya que el camino que tomarán las temperaturas a partir de ahora y durante los próximos días será de nuevo un camino ascendente. Más calor para las tardes del fin de semana y más aún para la semana que viene.

De momento, parece que no volveremos a los 40º, pero casi: 38º en Córdoba, 35º en Zaragoza o 33º en Bilbao y Madrid son algunas de las máximas previstas para el lunes. El calor todavía no ha dicho su última palabra.