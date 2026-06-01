Roberto Brasero: "Esta semana hará menos calor"

Adiós al calor excepcional

Este lunes y como ya ocurriera el sábado pasado, han vuelto a subir las temperaturas hasta los 41º a la sombra en Montoro, provincia de Córdoba. Mañana se quedarán en 39º. Más se notará el descenso en el centro, de los 35º a los 30º en Madrid y capital y sobre todo en la mitad norte: de los 30º de hoy en Burgos a unos 23º de máxima, temperatura más primaveral y acorde con estas fechas. Dejamos atrás el calor excesivo de esta última semana que todavía durará un poco más en la mitad sur pero desaparece ya del resto, salvo en el sureste donde, como veremos ahora, mañana todavía subirán más.

Cambios en las temperaturas

Mañana martes llega una masa de aire más fresca, procedente del Atlántico, que hará bajar las temperaturas en buena parte de España salvo en las regiones el Mediterráneo: allí llegarán los ponientes que dejarán un martes especialmente cálido. Tendremos mañana nubes con algunas lluvias débiles en el extremo norte de Galicia y las comunidades del Cantábrico y a partir del mediodía pueden caer tormentas localmente fuertes y con granizo en el pirineo de Cataluña. En el resto mucho sol, y en el sureste más calor. Podrán llegar a 40º en Murcia capital -con aviso de nivel naranja por calor en la vega murciana- y avisos de nivel amarillo por 37º a la sombra en el sur de Alicante, Almería y Málaga.

En Canarias serán similares a las de hoy y en el resto de España mañana bajarán. Se notará por la tarde sobre todo en las regiones el norte y oeste peninsular, con hasta 8 grados menos que hoy en las temperaturas máximas. En Vitoria mañana ya no alcanzarán los 20º, en Santander 20º es la máxima prevista y en Pamplona 21º. Y luego, en la madrugada del marte al miércoles, bajarán las mínimas y el amanecer del miércoles, salvo en Canarias y el sureste, será menos caluroso o incluso será fresco en el norte de España.