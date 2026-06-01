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Altas temperaturas

Llega el ansiado descenso térmico: César Gonzalo anuncia calor menos extremo en el inicio del verano meteorológico

Estrenamos el mes de junio con avisos por altas temperaturas en el valle del Guadalquivir, Huelva, Albacete y el sur de la Comunidad de Madrid. Las temperaturas hoy serán tan calurosas como durante el fin de semana, será a partir de mañana cuando sí llegue el ansiado descenso térmico. Se mantendrá el tiempo estable, salvo por las tormentas en Pirineos.

César Gonzalo

La previsión del tiempo de César Gonzalo en las Noticias de la Mañana. | Antena 3 Noticias

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César Gonzalo
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Comienza el verano, el meteorológico. Es lo que dice el calendario de meteorólogos y científicos, aunque los termómetros ya nos lo estaban indicando desde dos semanas. Es cierto, el 1 de junio comienza, desde el punto de vista de la meteorología, la estación estival. Así se hace para que abarque 3 meses completos y siempre empiece y termine en la misma fecha. ¿Pero no empezaba el 21 de junio? Sí, aunque en este caso hablamos del verano astronómico, que es el que todo el mundo conoce, y que llegará este año a eso de las 9:21 horas, dentro de veinte días.

Aún extraordinario

El ya pasado mes de mayo dejaal menos 23 nuevos récords de temperatura, en capitales de provincia. Hoy el calor no será de récord, pero seguirá siendo extremo para un 1 de junio. Con avisos de nivel amarillo que se siguen activando en el sur de la Comunidad de Madrid, Albacete y Huelva por máximas de hasta 36ºC; y por máximas de hasta 38º en el valle del Guadalquivir. Las temperaturas máximas de este lunes serán muy parecidas a las de ayer, salvo en el alto Ebro donde subirán.

¡Mañana bajan!

Mañana sí notaremos una importante bajada. Será muy acusada en el norte donde restarán hasta 9ºC, de 5º a 6º bajarán los valores en el centro. El descenso más ligero llegará al oeste de Andalucía. En cambio, el calor repuntará en el litoral mediterráneo andaluz, Murcia y la Comunidad Valenciana. Este martes marcará la diferencia, porque durante los próximos días los termómetros seguirán restando algunos grados, pero la bajada será mucho más gradual. Es más, vamos a seguir con ambiente caluroso, pero no lo será tanto como el de los últimos días. A pesar del desplome, no tendremos ambiente frío ni mucho menos.

Tiempo estable

La estabilidad se mantendrá con nosotros, y solo se verá interrumpida por la aparición de tormentas en zonas de montaña. En este lunes podrán darse en los Pirineos, sierra de Teruel, de Castellón, incluso podrían aparecer en el entorno de Sierra Nevada. En el norte de Galicia a última hora de la tarde se notará la llegada de un frente atlántico que podría dejar algunas gotas por la noche en el norte de A Coruña y de Lugo. En Canarias el viento alisio dejará cielos nublados en el norte de las islas de mayor relieve. Mañana el paso del sistema frontal dejará lluvias en el norte de Galicia y comunidades del Cantábrico. En el resto seguiremos con cielos poco nubosos. Será a final de semana cuando los modelos meteorológicos aún tendrán que concretar la aparición o no de tormentas más generalizadas, lo iremos confirmando a lo largo de la semana.

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