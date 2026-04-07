Vuelven las lluvias, acompañadas de barro, en una semana con el calor a trompicones: la previsión de César Gonzalo

Dos consejos para el día de hoy: el primero, que nadie haga aún el cambio de armario, porque el frío aguarda a la vuelta de la esquina en una semana con el calor a trompicones. El segundo, hoy mejor no tender la colada fuera, ni limpiar las ventanas de casa, porque podremos tener lluvias de barro.

Tormentas de barro

Una borrasca situada al oeste de la península nos envía vientos de componente sur que arrastran polvo en suspensión desde el norte de África. Se va a encontrar con los chubascos que ya recorren medio país. Y que van a dejar manchadas las superficies sobre las que llueva. Además, estas tormentas podrán ser fuertes en el oeste. Con avisos activos por intensas lluvias, rachas de viento y granizadas activos, de nivel amarillo en el sur de Galicia, oeste de Castilla y León, Extremadura, Toledo y Huelva. Será a partir del mediodía cuando los chubascos serán más probables. De cara a la tarde, tarde noche podrán aparecer en el centro. En el resto de la península y Baleares continuará el tiempo estable. En Canarias el fuerte viento alisio, provocará la aparición de lluvias débiles en el norte del Archipiélago.

Locura térmica

Las temperaturas máximas empiezan a bajaren el extremo oeste. En el resto no se esperan cambios, así que se mantendrá el ambiente cálido. Mucha atención mañana, porque tendremos un importante desplome térmico en el oeste y el sur. Durante el jueves y el viernes, todo lo contrario, los termómetros rozarán los 28º en el centro. Pero que nadie se confíe porque los modelos apuntan a una nueva bajada de cara al fin de semana. Con este panorama habrá que retrasar el cambio de armario.

Mañana más lluvias

Durante el miércoles tendremos otra ración de chubascos. Repetirán en el centro y el oeste. Después durante el jueves y viernes regresará el tiempo estable y cálido. Pero las previsiones apuntan que, durante el fin de semana, tendremos una nueva banda de precipitación. Tras una Semana Santa de plena estabilidad regresa el movimiento a nuestra atmósfera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.