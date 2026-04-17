Mercedes Martín: "Calor este fin de semana... y más calor a partir de lunes"

España se prepara para vivir un fin de semana atípico, con un calor más propio del mes de junio que de abril. Las temperaturas escalarán hasta los 30 y 32 grados en amplias zonas del nordeste y la mitad sur peninsular, así como en Canarias, donde la calima añadirá una sensación aún más sofocante al ambiente.

Calor de junio

Las máximas superarán entre 5 y 10 grados los valores habituales para estas fechas en prácticamente todo el territorio nacional. A las 17:10 de este viernes, El Granado, en Huelva, encabezaba el ranking con 32,5 ºC, registrados a las 16:00. Le seguían Sevilla Aeropuerto, con 31,5 ºC; Badajoz, con 31,3; y Carmona y Almonte, con 31,1. También Jerez de la Frontera Aeropuerto y Mérida alcanzaban los 31 ºC. En el valle del Ebro y en puntos de Canarias también se han alcanzado o rozado los 30 grados. El sábado, las temperaturas volverán a subir.

Tormentas vespertinas

El calor, sin embargo, no vendrá solo. Por las tardes, el ascenso térmico favorecerá el desarrollo de nubes en el interior peninsular que podrían descargar chubascos acompañados de tormenta e incluso granizo, especialmente en zonas montañosas del centro, el este y el norte de la península, así como en la meseta norte. Un verano, en definitiva, con el carácter impredecible de la primavera.

El sábado y el domingo mantendrán un perfil similar: cielos poco nubosos a primeras horas, que se irán cargando a medida que avance el día. En Lanzarote y Fuerteventura, las islas orientales del archipiélago canario, las temperaturas podrían alcanzar entre 32 y 34 grados, con la calima enturbiando el cielo.

Más calor la próxima semana

La próxima semana arrancará en la misma línea. El lunes seguirá siendo muy cálido en la península, con temperaturas que volverán a superar los 30 a 32 grados, mientras que en Canarias comenzarán a normalizarse de forma gradual. Las tormentas en zonas de montaña también continuarán durante los primeros días de la semana.

El martes, algunos modelos apuntan a un nuevo repunte térmico en la mitad sur peninsular, con valores que podrían superar los 35 grados, registros que la AEMET califica directamente como plenamente veraniegos. A partir del miércoles, la incertidumbre aumenta de forma considerable. Algunos modelos apuntan a la continuidad del calor; otros anticipan un alivio térmico. Habrá que ver qué termina imponiéndose.

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