Roberto Brasero avisa calor de verano en abril y tormentas fuertes: "Suben más las temperaturas"

Fin de semana de manga corta en Zaragoza, abanicos en Sevilla y calor más suave en las zonas de costa. Por las tardes en las sierras del centro y del norte, con un ojo puesto en las nubes que van a ir apareciendo: dejarán alguna tormenta.

Calima y algunas tormentas

Este sábado la novedad va a estar en las tormentas y chubascos localmente fuertes, con probables rachas muy fuertes de viento, en los principales sistemas montañosos de la mitad norte y en Castilla y León. En general, tendremos mucho sol por la mañana, salvo en el norte de Galicia y Pirineos, donde ya podrá estar cubierto. Será a lo largo del día cuando vayan creciendo las nubes de evolución que podrán dejar chubascos y tormentas por la tarde en zonas de Castilla y León, La Rioja, sur de Zaragoza y Teruel. Algunas con posibilidad de granizo y rachas fuertes de viento.

En el resto de España, con cielos más despejados y tiempo más estable, sobre todo en las costas, Baleares y Andalucía. En Canarias seguirá entrando calima y tenemos avisos por polvo en suspensión para mañana en todo el archipiélago.

Más calor

Mañana subirán algún grado más las temperaturas, salvo en el norte de Burgos y en el interior del País Vasco y Cantabria, donde bajarán. Será un día caluroso, sobre todo en el interior peninsular. Con 31º de máxima en Zaragoza, 32º en Badajoz o 33º en Sevilla (con una temperatura de unos 26º a la hora de la final de la Copa del Rey de futbol para quienes vayan a acudir). El domingo las temperaturas serán similares, salvo en todo el extremo norte, donde ese día subirán.

De nuevo el domingo se repetirá la inestabilidad en la mitad norte con chubascos por la tarde en la Cordillera Cantábrica, Pirineos y Sistema Ibérico. Puede que se forme alguna tormenta fuerte y con probables rachas de viento fuertes en zonas de La Rioja, Soria, Teruel, el valle del Ebro, Navarra y los Pirineos. En Canarias seguirá la calima con tendencia a remitir en las islas más occidentales. Y se acabará el fin de semana, pero no el calor, ya que la semana que viene seguirán subiendo las temperaturas de manera generalizada, sobre todo el martes y miércoles, días en los que podrían batirse algunos récords de calor en el mes de abril.

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