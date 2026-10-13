Mercedes Martín: "Hasta 30ºC en el norte y noches tropicales antes del cambio de tiempo"

Días de sol y calor. Hasta el viernes dominarán la estabilidad y unas temperaturas excepcionalmente altas para mediados de octubre, con máximas de 33 o 34 ºC en el sur y valores cercanos a los 30 ºC incluso en puntos del norte. Después, el escenario podría cambiar de forma brusca.

El primer cambio llegará el viernes, con el paso de un frente por el norte. La mayor incertidumbre, sin embargo, se concentra en el fin de semana por la posible llegada de una DANA procedente de latitudes altas, que favorecería un acusado descenso térmico y podría dejar chubascos intensos en el Mediterráneo y Baleares, especialmente a partir del domingo.

El miércoles, el calor gana terreno en el norte

Las temperaturas subirán especialmente en Galicia y el Cantábrico. Ourense podrá superar los 30 ºC, mientras que Bilbao se acercará a los 29 ºC el miércoles y podría alcanzar los 31 ºC el jueves, valores muy elevados para mediados de octubre.

En el sur apenas habrá cambios. Sevilla volverá a alcanzar unos 34 ºC, mientras que Badajoz se moverá también por encima de los 30 ºC y buena parte del interior continuará ampliamente por encima de los 25 ºC. El tiempo seguirá estable en la mayor parte del territorio, aunque los vientos procedentes del Mediterráneo podrán favorecer chubascos en Murcia y Almería, especialmente en zonas costeras, donde localmente podrían ser fuertes.

También podrá aparecer alguna precipitación aislada en otros puntos del sur de Andalucía y en las islas Canarias más montañosas.

Entre 5 y 10 grados por encima de lo normal

Más que un pico puntual de calor, lo más llamativo será su persistencia. En Madrid, las máximas rondarán los 27-28 ºC durante los primeros días de la semana y todavía alcanzarán unos 26 ºC jueves y viernes. Valencia mantendrá un comportamiento muy estable, con valores próximos a 27 ºC hasta el viernes. En Zaragoza, el máximo llegará el jueves, cuando se podrán alcanzar los 30 ºC. Bilbao también podría alcanzar ese valor ese mismo día.

El viernes llegará un frente por el norte

El viernes comenzará la transición hacia un escenario diferente. El paso de un frente dejará precipitaciones en el Cantábrico y los Pirineos, sin descartar lluvias más aisladas en otros puntos del tercio norte. El descenso térmico empezará a notarse primero en Galicia y el Cantábrico. Bilbao pasará de unos 30 ºC el jueves a alrededor de 22 ºC el viernes, uno de los primeros ejemplos del cambio que se extenderá durante el fin de semana.

En buena parte del centro, este y sur, sin embargo, todavía persistirá un ambiente cálido para la época. Sevilla continuará cerca de los 33 ºC y en otros puntos de Andalucía se seguirán superando ampliamente los 30 ºC.

Posible DANA durante el fin de semana

A partir de aquí aumenta la incertidumbre. Con la información actualmente disponible, se contempla la posibilidad de que una DANA procedente de latitudes altas llegue durante el fin de semana. Su trayectoria y posición definitivas todavía deberán concretarse en próximas actualizaciones.

De confirmarse este escenario, llegaría un descenso acusado y bastante generalizado de las temperaturas. En algunas zonas, los valores podrían incluso quedar por debajo de lo habitual para mediados de octubre. Al mismo tiempo aumentaría la inestabilidad. Los chubascos podrían ser localmente intensos en el área mediterránea peninsular y Baleares, especialmente a partir del domingo.

Todavía es pronto, por tanto, para precisar dónde se producirían las precipitaciones más abundantes o qué cantidades podrían acumularse.

Más de diez grados menos en algunas ciudades

El cambio será especialmente llamativo en el norte y el interior. En Bilbao, la máxima podría pasar de 30 ºC el jueves a unos 18 ºC el sábado, doce grados menos en apenas 48 horas.

En Pamplona, después de alcanzar alrededor de 27 ºC a mitad de semana, los termómetros bajarían hasta unos 18 ºC el sábado y 14 ºC el domingo. También será muy acusado el contraste en Soria, donde se pasará de unos 26 ºC el miércoles a solo 13 ºC el domingo.

Madrid notará igualmente el descenso: de máximas próximas a 28 ºC al comienzo de la semana a alrededor de 18 ºC el domingo. En Zaragoza, después de alcanzar los 30 ºC el jueves, la bajada se hará más evidente durante el fin de semana.

Andalucía quedará inicialmente más al margen del descenso más acusado. En Sevilla, después de varios días con máximas de 33 o 34 ºC, todavía se esperan alrededor de 32 ºC el sábado.

El Mediterráneo también notará el descenso

En el litoral mediterráneo, la caída de las temperaturas llegará algo más tarde. Valencia mantendrá máximas próximas a 27 ºC hasta el viernes, bajará a unos 25 ºC el sábado y podría quedarse cerca de 20 ºC el domingo. En Barcelona, después de máximas cercanas a 26 ºC a mitad de semana, el termómetro rondará los 20 ºC el domingo. Y en Girona, el contraste podría ser todavía mayor: de unos 27 ºC a mitad de semana a alrededor de 17 ºC el domingo.

Será precisamente en esta fachada mediterránea donde habrá que vigilar con mayor atención la evolución de la posible DANA y el riesgo de precipitaciones intensas.