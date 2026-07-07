Roberto Brasero: "Llegamos al pico de la ola de calor"

Se ha cumplido el pronóstico y este martes se han alcanzado los 44º en el interior de Valencia, en los municipios de Carcaixent y Xàtiva, según los datos de AEMET. Muy elevadas también en Alicante, con 43º en Pego, y en el municipio oscense de Fraga donde también hemos superado los 43º. Y, de nuevo, por encima de 42º en Córdoba, Jaén o Badajoz.

Hoy se ha extendido el calor, las altas temperaturas, que en Pamplona, en el día de San Fermín, han llegado a los 41,4º en el aeropuerto a las cinco de la tarde y si suben algo más y llegan a 42º, estaríamos hablando incluso de récord en este observatorio. Las tormentas que estamos teniendo en Madrid, Castilla y León o el interior de Cantabria rebajan instantáneamente la temperatura pero enseguida volverá a subir y nos espera otra noche muy calurosa con mínimas rondando los 25º en buena parte del centro, Andalucía o interior del este peninsular. 27º es la mínima prevista esta noche en Jaén.

Siguen los avisos de nivel rojo

Este miércoles seguiremos en ola de calor y, de hecho, siguen los avisos de nivel rojo en el interior de Cataluña y de Valencia. Tras una noche muy calurosa, las máximas de mañana serán similares a las de hoy con valores muy elevados en la mayor parte de España. Solo bajarán ligeramente en el norte de Galicia y el Cantábrico. Ahí vamos a encontrar las temperaturas más frescas de España y quizá las únicas con 22º en A Coruña o 24º en Santander. Además, 35º se esperan en Málaga, 36º esperamos en Vitoria, 37º en Burgos y en Alicante. Asimismo, 38º en Pamplona, Zamora y Valladolid. Las más elevadas, de nuevo en la ribera del Ebro con 42º en Zaragoza, en el interior de Cataluña y de Valencia y en los Valles del guadiana y del Guadalquivir. Otro día más alcanzando o superando los 42º en Cordoba, Sevilla o Badajoz. Por la tarde pueden caer tormentas en zonas de sierra de La rioja, Teruel, los Pirineos o de nuevo la Cordillera Cantábrica.

Pero mañana serán menos que hoy, una tarde, la de este martes, en la que se están prodigando los chubascos tormentosos por el interior de Cantabria, Castilla y León o la Comunidad de Madrid, con fuertes rachas de viento y hasta bochorno y aumentando con la lluvia la humedad ambiental y por tanto la sensación de calor. Mañana, en general, un día con menos tormentas, pero otro día de mucho calor.