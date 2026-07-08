Roberto Brasero advierte del calor que aún resiste: "Todavía podrán alcanzarse los 40º en algunas zonas"

Este miércoles el calor se está notando también en la Región de Murcia, que hasta ahora estaba fuera del ranking de las temperaturas más altas y hoy ha entrando en el TOP 5 con Cieza y Molina de Segura a 43ºC y casi se alcanzan en Murcia capital. Por delante tenemos un día más a Montoro (en Córdoba) con 43,5º y por encima los casi 44º de Ontinyent y Xàtiva, que a las 17 horas de hoy eran las más altas de España.

Un día más el interior de Valencia liderando el ranking con aviso rojo. Y tenemos récord provisional -a falta de confirmación oficial- en el aeropuerto de Girona que con 41,4º superaría su temperatura más alta del mes de julio y en el Observatorio Fabra de Barcelona donde nunca se habían registrado los 40,7º hasta la tarde de hoy y eso que llevan más de 100 años de registros. Estaríamos hablando de un récord absoluto en la ciudad condal.

Último día de esta ola de calor

Mañana jueves empiezan a bajar las temperaturas en algunas zonas de España aunque serán muy elevadas en general y será otro día de ola de calor. El último de esta segunda ola. Atención de nuevo en Cataluña, y el interior de Valencia y de Murcia. En el litoral de esta zonas sí bajarán dos o tres grados las máximas y saldremos mañana del aviso de nivel rojo pero seguimos en aviso naranja. También hay previsto aviso de nivel naranja en Baleares, Aragón, el este de Castilla-La Mancha y el Valle del Tajo.

Donde sí bajarán mañana las temperaturas será en el suroeste peninsular es decir en Extremadura y el oeste de Andalucía y también en Canarias, una bajada que evitará que lleguemos a los 43º que llevan siendo habituales en los valles del Guadiana y del Guadalquivir en esta ultima semana. Mañana nos quedaremos en 39º en Badajoz, 37º en Córdoba y 36º en Sevilla, bajarán también en Cádiz y subirán en Málaga. En el extremo norte sin cambios y con el ambiente más fresco de toda España en A Coruña con una máxima de 22º.

El viernes, descenso generalizado

Además de calor se repetirán mañana las tormentas casi en las mismas zonas donde las estamos teniendo hoy: tormentas localmente fuertes, con posibles rachas y chubascos muy fuertes en el sistema Ibérico, los Pirineos, alto Ebro, noroeste de Castilla y León, y en Navarra, donde no se descarta puntualmente granizo grande.

El viernes ya sí tendremos un descenso de temperaturas en más zonas de España, con descensos que pueden ser notables en el interior de la Comunidad Valenciana. Todavía podrán superarse los 36 grados en los valles del Guadalquivir, Guadiana y Tajo y otros puntos de la mitad sur, y los 38-40 grados en la ribera del Ebro, Baleares, Lleida o el interior de Murcia que es donde más resistirá el calor. Pero no será un día como el de hoy o el de ayer. El viernes ya no será un día de ola de calor.

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