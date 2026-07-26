Domingo estable en gran parte de España, con tormentas fuertes en Baleares y el litoral catalán

La estabilidad marcará el tiempo este domingo en buena parte de España, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso por chubascos y tormentas que podrán ser fuertes en Baleares y en el litoral central de Cataluña.

Además, no se descarta que se registre alguna tormenta aislada en el interior de la Región de Murcia, así como rachas de viento muy fuertes en áreas del prelitoral de Tarragona y Castellón.

A primera hora del día habrá nubes bajas en puntos del extremo norte peninsular y de forma más persistente en el norte de las islas Canarias de mayor relieve. También podrán formarse bancos de niebla dispersos en el norte peninsular, mientras que en las islas orientales de Canarias continuará la presencia de polvo en suspensión.

En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en la mayor parte del país, aunque descenderán en las regiones mediterráneas, el tercio nordeste peninsular, Baleares y la fachada oriental. Aun así, los termómetros volverán a superar los 35 grados en las depresiones de la vertiente atlántica sur y en puntos de las zonas de Alborán y del Segura.

Descenso térmico

Las temperaturas mínimas, por su parte, bajarán en la mayor parte del territorio, con la excepción del cuadrante suroeste peninsular, donde predominarán los ascensos. Además, volverán a registrarse noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 grados, en el litoral mediterráneo y en el valle del Guadalquivir.

Respecto al viento, soplará el alisio en Canarias, la tramontana en el Ampurdán y el cierzo en el valle del Ebro. También habrá viento moderado de componente norte en Baleares y en los litorales de Galicia y del sureste peninsular, mientras que en el Cantábrico y el golfo de Cádiz predominará el viento de poniente.

Por comunidades, Galicia disfrutará de una jornada estable, aunque con intervalos de nubes bajas y posibles nieblas en la mitad norte. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente y el viento del norte soplará con fuerza en el litoral atlántico al sur de Fisterra.

En Asturias persistirán las nubes bajas y las nieblas en zonas de montaña, sin descartar alguna lluvia débil en el litoral oriental. Las máximas subirán ligeramente.

Cantabria amanecerá con cielo nuboso y posibles lluvias débiles y chubascos durante la primera mitad del día, sobre todo en el litoral. Después tenderá a mejorar, con un ligero ascenso de las temperaturas máximas.

En el País Vasco también predominarán las nubes y podrán registrarse lluvias débiles y chubascos aislados en la mitad norte durante la mañana. Las máximas descenderán ligeramente en Guipúzcoa.

Castilla y León tendrá intervalos nubosos en el norte y nordeste. Las mínimas bajarán y las máximas subirán de forma ligera o moderada.

En Navarra continuará la nubosidad en el Pirineo, donde podrán producirse lluvias débiles y chubascos, especialmente en la vertiente cantábrica. Las temperaturas apenas variarán.

La Rioja tendrá intervalos nubosos, con una baja probabilidad de precipitaciones dispersas en zonas de sierra y temperaturas con pocos cambios.

En Aragón predominarán los cielos despejados, salvo algunas nubes en el Pirineo y en el norte de Huesca durante la tarde. El cierzo soplará con intensidad en el valle del Ebro y las temperaturas tenderán a descender.

Cataluña será una de las comunidades más afectadas por la inestabilidad. Se esperan chubascos y tormentas, que podrán ser localmente fuertes, especialmente en la mitad oriental y el litoral. Además, las temperaturas bajarán y el viento ganará intensidad en el sur de Tarragona y el norte del Ampurdán.

Extremadura disfrutará de cielos despejados y de un ascenso de las temperaturas, especialmente de las máximas.

En la Comunidad de Madrid continuará el tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados. Las máximas subirán y las mínimas descenderán ligeramente.

Castilla-La Mancha también vivirá una jornada tranquila, con cielos despejados y un ascenso de las temperaturas máximas, sobre todo en la mitad occidental.

La Comunidad Valenciana mantendrá el ambiente estable, aunque con algunas nubes de evolución en zonas del interior de Castellón y el norte de Alicante. Las temperaturas irán a la baja.

En la Región de Murcia predominarán los cielos despejados, aunque durante la tarde crecerá nubosidad de evolución en el interior, donde podrán desarrollarse tormentas localmente fuertes. Las temperaturas descenderán.

En Baleares habrá intervalos nubosos con chubascos y tormentas, especialmente en Mallorca, donde podrían alcanzar intensidad fuerte. Las temperaturas también bajarán.

Andalucía tendrá cielos poco nubosos o despejados. Solo se esperan algunas tormentas aisladas en las sierras del extremo oriental durante la tarde. Las temperaturas descenderán en la vertiente mediterránea, mientras que subirán en el resto de la comunidad, especialmente las máximas.

Por último, en Canarias continuará la nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve, con posibilidad de lloviznas durante la madrugada. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas apenas cambiarán y el alisio soplará con fuerza, especialmente en Lanzarote, Fuerteventura y las vertientes expuestas del resto del archipiélago.

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