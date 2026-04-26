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Una conductora de 95 años mata a una mujer que paseaba a su perro y se libra de la cárcel

La conductora estaba pendiente de aparcar en un estacionamiento para discapacitados cuando arrolló a la anciana de 77 años.

Persona mayor en un coche

Persona mayor en un cochePexels

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Lucía Hernández
Publicado:

Joan Barwick, de 95 años, ha quedado libre de cumplir pena en prisión tras atropellar mortalmente el pasado 17 de abril de 2025 a Linda Wareham, una mujer de 77 años. La conductora buscaba una plaza de aparcamiento para personas con discapacidad en una gasolinera de Hagley Road (Reino Unido). Cuando giraba a la derecha para entrar en la explanada, arrolló a Wareham al no percatarse de su presencia.

Estacionamiento que acaba en atropello

La víctima sufrió graves heridas en la cabeza y falleció al día siguiente del suceso. Según se expuso durante el juicio, la conductora no prestó atención a la vía mientras buscaba dónde aparcar. La Fiscalía subrayó que la acusada "simplemente no estaba mirando lo que tenía delante", pese a circular a unos 16 kilómetros por hora, lo que habría permitido evitar el atropello.

El tribunal consideró que la mujer dispuso de varios segundos para percatarse de la presencia de Wareham, que cruzaba con normalidad acompañada de su perro. "Estaba mirando hacia un espacio de estacionamiento disponible", declaró Barwick, reconociendo que esa distracción fue determinante en el accidente.

La acusada se declaró culpable de causar la muerte por conducción peligrosa y fue condenada a16 meses de prisión, pena que quedó suspendida durante dos años. Además, se le retiró el carnet de conducir durante diez años y deberá pagar 705 libras esterlinas (unos 810 euros) en concepto de costas procesales. El juez argumentó que el ingreso en prisión tendría un "impacto significativo" debido a su avanzada edad.

"Completamente inocente"

Durante la vista, la defensa aseguró que la mujer mostraba un "remordimiento genuino" por lo ocurrido y que había entregado voluntariamente su permiso de conducción tras el accidente. El juez subrayó que la víctima era "completamente inocente" y lamentó las consecuencias del suceso.

Por su parte, la familia de la fallecida describió a Wareham como una persona "cariñosa, independiente y llena de vida". Su hija, Joanne Willets, se mostró visiblemente afectada ante el tribunal: "Llevo conmigo una tristeza silenciosa que me acompañará el resto de mi vida", expresó.

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