Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

Tiempo inestable

Las tormentas llegan para quedarse hasta el domingo: la previsión de César Gonzalo

Tras una madrugada de tormentas, se mantienen activos los avisos de AEMET en seis comunidades del interior. Los chubascos se extenderán en casi todo el país, salvo Cataluña, Galicia y los archipiélagos.

Imagen de César Gonzalo

Nos hemos levantado y nos acostaremos con tormentas. El domingo serán menos abundantes. | ANTENA 3

Publicidad

César Gonzalo
Publicado:

Un festival de rayos y truenos ha sobresaltado y despertado a más de uno en el interior, dará una tregua durante la mañana, para regresar durante la tarde y noche. El responsable de estos cambios es la llegada de una bolsa de aire frío en altura, mañana seguirá con nosotros, para marcharse durante el domingo. Con este panorama nos espera un viernes y sábado tormentosos. Ya de cara al domingo los chubascos serán menos abundantes.

Viernes tormentoso

AEMET activa los avisos, de nivel amarillo, por fenómenos tormentosos en Castilla y León, Cáceres, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. En estos puntos hay que esperar fuertes chaparrones, granizadas y rachas de viento. Los chubascos tenderán a ir remitiendo en el norte, para dar una breve tregua. En cambio, las lluvias que han llegado a las costas andaluzas podrán ser fuertes a lo largo de la mañana. Con el paso de las horas las tormentas y chaparrones volverán para dejar un final de la tarde y noche de chubascos. Al margen se quedarán en Galicia, Cataluña y ambos archipiélagos.

Menos calor

Seguimos imbuidos en el carrusel de temperaturas que nos está dejando la semana, hoy experimentaremos una acusada bajada, por el aumento de la inestabilidad. Salvo en Mediterráneo, en el resto de la península tendremos máximas hasta 7º más bajas que las de ayer. Nos olvidamos de los 30º de días atrás en centro y sur, para quedarnos como mucho con unos 27 ºC en Lleida y Ourense. En el centro las temperaturas rondarán los 24º llegando a 26º en el Guadalquivir y a tan solo 19º en Oviedo.

Fin de semana tormentoso

Mañana sábado nos encontraremos con una jornada con tiempo revuelto. Con algunas lluvias a primera hora en el sureste peninsular. A partir del mediodía la nubosidad volverá a aumentar, y de nuevo por la tarde regresarán las tormentas. Podrán ser fuertes en Castilla y León, más débiles también se esperan en la Comunidad de Madrid, Andalucía, los Pirineos en zonas de sierra de La Rioja, Teruel, Guadalajara, Toledo, Cuidad Real y Cáceres. Las temperaturas tenderán a subir de cara al domingo. En una jornada aún con tormentas, y en cambio tiempo más tranquilo en el resto. No deberíamos guardar los paraguas muy lejos, porque parece que durante la semana que viene las tormentas seguirán teniéndonos pendientes del cielo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

El Tiempo

Imagen de César Gonzalo

Las tormentas llegan para quedarse hasta el domingo: la previsión de César Gonzalo

Roberto Brasero y la previsión del viernes 24 de abril

Roberto Brasero: "Vienen dos días muy tormentosos"

Imagen de César Gonzalo

Regresan las tormentas en el Día del Libro, no pasarán página, y se quedarán: la previsión de César Gonzalo

Roberto Brasero explica dónde lloverá los próximos días
La previsión

Roberto Brasero explica dónde lloverá los próximos días

Imagen de César Gonzalo
Tiempo estable

Vaivén del calor, con tormentas que vuelven con fuerza a partir de mañana: la previsión de César Gonzalo

Antena3 Noticias
La previsión

Roberto Brasero: "Granizada récord y calima abundante"

¡Menudo granizo ha caído en el Ripollés! Y nubes con calima entrando por el oeste y recorriendo buena parte de la península. Este miércoles será en las regiones del Mediterráneo donde hará más calor.

Imagen de César Gonzalo
Altas temperaturas

Llega el día más caluroso de esta semana que nos trasladará a junio: la previsión de César Gonzalo

Una nueva subida de las temperaturas permitirá que los 30 grados se superen en capitales como Bilbao, Logroño, Zaragoza y Lleida. En una tarde propia del comienzo del verano con calor, calima, y también tormentas. Con avisos activos por fuertes chubascos en Galicia, Cantabria, Burgos y el País Vasco.

Mercedes Martín y la previsión para la Feria de Abril

La previsión del tiempo de Mercedes Martín para la Feria de Abril: "Hasta 35ºC el martes"

Roberto Brasero y la previsión del martes 21 de abril

Roberto Brasero anuncia para esta semana "calor, calima y tormentas"

Imagen de César Gonzalo

Llega una semana de verano con la Feria de Abril que tendrá calor de junio, la previsión de César Gonzalo

Publicidad