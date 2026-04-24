Las tormentas llegan para quedarse hasta el domingo: la previsión de César Gonzalo

Un festival de rayos y truenos ha sobresaltado y despertado a más de uno en el interior, dará una tregua durante la mañana, para regresar durante la tarde y noche. El responsable de estos cambios es la llegada de una bolsa de aire frío en altura, mañana seguirá con nosotros, para marcharse durante el domingo. Con este panorama nos espera un viernes y sábado tormentosos. Ya de cara al domingo los chubascos serán menos abundantes.

Viernes tormentoso

AEMET activa los avisos, de nivel amarillo, por fenómenos tormentosos en Castilla y León, Cáceres, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. En estos puntos hay que esperar fuertes chaparrones, granizadas y rachas de viento. Los chubascos tenderán a ir remitiendo en el norte, para dar una breve tregua. En cambio, las lluvias que han llegado a las costas andaluzas podrán ser fuertes a lo largo de la mañana. Con el paso de las horas las tormentas y chaparrones volverán para dejar un final de la tarde y noche de chubascos. Al margen se quedarán en Galicia, Cataluña y ambos archipiélagos.

Menos calor

Seguimos imbuidos en el carrusel de temperaturas que nos está dejando la semana, hoy experimentaremos una acusada bajada, por el aumento de la inestabilidad. Salvo en Mediterráneo, en el resto de la península tendremos máximas hasta 7º más bajas que las de ayer. Nos olvidamos de los 30º de días atrás en centro y sur, para quedarnos como mucho con unos 27 ºC en Lleida y Ourense. En el centro las temperaturas rondarán los 24º llegando a 26º en el Guadalquivir y a tan solo 19º en Oviedo.

Fin de semana tormentoso

Mañana sábado nos encontraremos con una jornada con tiempo revuelto. Con algunas lluvias a primera hora en el sureste peninsular. A partir del mediodía la nubosidad volverá a aumentar, y de nuevo por la tarde regresarán las tormentas. Podrán ser fuertes en Castilla y León, más débiles también se esperan en la Comunidad de Madrid, Andalucía, los Pirineos en zonas de sierra de La Rioja, Teruel, Guadalajara, Toledo, Cuidad Real y Cáceres. Las temperaturas tenderán a subir de cara al domingo. En una jornada aún con tormentas, y en cambio tiempo más tranquilo en el resto. No deberíamos guardar los paraguas muy lejos, porque parece que durante la semana que viene las tormentas seguirán teniéndonos pendientes del cielo.

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