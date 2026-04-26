Tormentas y lluvias en el norte frente a un tiempo estable y más cálido en el sur

La jornada del lunes estará condicionada por la inestabilidad en amplias zonas del norte peninsular, donde se esperan chubascos y tormentas, mientras que el centro y el sur disfrutarán de un tiempo más estable.

Las precipitaciones afectarán especialmente al Cantábrico, el este de Galicia, la Ibérica norte, los Pirineos, el norte de Castilla y León y el entorno del Ebro. En estas áreas, las lluvias podrán ir acompañadas de tormentas e incluso granizo de forma puntual, sobre todo durante la tarde.

En contraste, el resto de la península y Baleares mantendrán cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes de evolución en zonas de montaña.

Evolución desigual por zonas

En el norte, regiones como Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco tendrán cielos cubiertos con precipitaciones dispersas, localmente intensas en áreas montañosas. En Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña, la inestabilidad se concentrará en el tercio norte y en los Pirineos.

Por el contrario, comunidades del centro y sur como Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y la Comunidad Valenciana apenas registrarán cambios, con cielos despejados y presencia de calima en el extremo sur.

Canarias presentará intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles, especialmente en el norte de las islas.

Temperaturas y viento

Las temperaturas máximas subirán en el sur peninsular, mientras que en el Cantábrico descenderán ligeramente. Las mínimas se mantendrán sin cambios relevantes en la mayor parte del país.

El viento será en general flojo de componente este, aunque en el norte predominarán los vientos del norte. En el litoral, especialmente en el Estrecho, se esperan rachas fuertes de levante, que podrían alcanzar intensidad muy fuerte en algunos momentos.

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