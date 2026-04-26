Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

La Previsión

Tormentas y lluvias en el norte frente a un tiempo estable y más cálido en el sur

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé lluvias en el Cantábrico, Pirineos y valle del Ebro, con viento fuerte en el Estrecho y temperaturas al alza en el sur.

Imagen de archivo de lluvias.

Imagen de archivo de lluvias.EFE

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

La jornada del lunes estará condicionada por la inestabilidad en amplias zonas del norte peninsular, donde se esperan chubascos y tormentas, mientras que el centro y el sur disfrutarán de un tiempo más estable.

Las precipitaciones afectarán especialmente al Cantábrico, el este de Galicia, la Ibérica norte, los Pirineos, el norte de Castilla y León y el entorno del Ebro. En estas áreas, las lluvias podrán ir acompañadas de tormentas e incluso granizo de forma puntual, sobre todo durante la tarde.

En contraste, el resto de la península y Baleares mantendrán cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes de evolución en zonas de montaña.

Evolución desigual por zonas

En el norte, regiones como Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco tendrán cielos cubiertos con precipitaciones dispersas, localmente intensas en áreas montañosas. En Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña, la inestabilidad se concentrará en el tercio norte y en los Pirineos.

Por el contrario, comunidades del centro y sur como Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y la Comunidad Valenciana apenas registrarán cambios, con cielos despejados y presencia de calima en el extremo sur.

Canarias presentará intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles, especialmente en el norte de las islas.

Temperaturas y viento

Las temperaturas máximas subirán en el sur peninsular, mientras que en el Cantábrico descenderán ligeramente. Las mínimas se mantendrán sin cambios relevantes en la mayor parte del país.

El viento será en general flojo de componente este, aunque en el norte predominarán los vientos del norte. En el litoral, especialmente en el Estrecho, se esperan rachas fuertes de levante, que podrían alcanzar intensidad muy fuerte en algunos momentos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Publicidad

El Tiempo

Imagen de archivo de lluvias.

Tormentas y lluvias en el norte frente a un tiempo estable y más cálido en el sur

Un rayo cae este martes sobre San Sebastián durante una tormenta.

Lluvias y tormentas ponen en aviso a varias comunidades por la llegada de una DANA este sábado

Mercedes Martín

Mercedes Martín: "Fin de semana de tormentas y ambiente cálido"

Roberto Brasero avisa: "Una pequeña DANA dejará más tormentas"
La previsión

Roberto Brasero avisa: "Una pequeña DANA dejará más tormentas"

Imagen de César Gonzalo
Tiempo inestable

Las tormentas llegan para quedarse hasta el domingo: la previsión de César Gonzalo

Roberto Brasero y la previsión del viernes 24 de abril
La previsión

Roberto Brasero: "Vienen dos días muy tormentosos"

Las tormentas que llegan este jueves al centro de la península se extenderán durante el viernes hacia el norte y hacia el sur. Y el sábado todavía veremos chaparrones tormentosos en muchas zonas del interior.

Imagen de César Gonzalo
Cambia el tiempo

Regresan las tormentas en el Día del Libro, no pasarán página, y se quedarán: la previsión de César Gonzalo

La AEMET activa los avisos por fuertes tormentas en el sur de Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha. Los chubascos se extenderán al centro, y los Pirineos. Salvo en Canarias, donde siguen las nubes, tendremos cielos despejados en el resto.

Roberto Brasero explica dónde lloverá los próximos días

Roberto Brasero explica dónde lloverá los próximos días

Imagen de César Gonzalo

Vaivén del calor, con tormentas que vuelven con fuerza a partir de mañana: la previsión de César Gonzalo

Antena3 Noticias

Roberto Brasero: "Granizada récord y calima abundante"

Publicidad