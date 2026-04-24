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La previsión

Roberto Brasero avisa: "Una pequeña DANA dejará más tormentas"

En el centro y el norte una pequeña dana reactivará los chubascos tanto el viernes por la tarde como el sábado.

Roberto Brasero avisa: "Una pequeña DANA dejará más tormentas"

Roberto Brasero avisa: "Una pequeña DANA dejará más tormentas" | Antena 3 Noticias

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Roberto Brasero
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Tenemos avisos por lluvias y tormentas este viernes en el sur y centro de Andalucía, Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid, Castilla y León y La Rioja.

En el sur seguirá lloviendo y en el centro y norte se reactivarán las tormentas como las que ya tuvimos anoche y nos dejaron una madrugada de rayos y truenos en esas zonas. Y granizo. El que ya hemos tenido y el que posiblemente volvamos a tener esta tarde

Sábado: Nuevas tormentas en el interior

El sábado continuará la inestabilidad y se volverán a formar tormentas, aunque de forma más dispersa y en general menos intensas que el día anterior.

Las zonas con mayor probabilidad donde tendremos un chaparrón a partir de primeras horas de la tarde serán el este y sur de Andalucía, así como los entornos de los sistemas central e ibérico y los Pirineos. Ahí se esperan las más probables e intensas. Pero no hay que descartarlas también en zonas del centro de Andalucía, Extremadura, Comunidad de Madrid -sobre todo en la sierra- y Castilla y León.

Las temperaturas, tras la bajada de este viernes, serán en general parecidas a las de este viernes. 28° se esperan en Ourense, Zaragoza o Lleida en Madrid la máxima es de 23° y 26° se esperan en Sevilla. Las más suaves en el Cantábrico oriental con 17º en Santander o 18º en San Sebastián

Domingo: Más sol

El domingo llegará más calmado aunque las tormentas no desaparecen del todo. Tanto el domingo como el lunes serán jornadas similares entre sí, con un tiempo en general más estable. Sin embargo, de nuevo crecerán nubes de evolución y se podrán producir chubascos con tormenta el domingo por la tarde en zonas de Castilla y León, Cordillera Cantábrica y Pirineos.

Las temperaturas diurnas subirán ambos días, de modo que volveremos a hablar de un ambiente cálido para la época del año, especialmente el lunes, cuando los termómetros alcanzarán valores entre 5º y 10° por encima de los normales para estas fechas.

En los valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir se podrán alcanzar o superar los 30°. El martes y miércoles volverán los chubascos distribuidos por muchas zonas de la Península y a partir del jueves, en principio debería regresar la estabilidad con menos lluvias y temperaturas propias de la fecha.

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