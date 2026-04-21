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La previsión

Roberto Brasero: "Granizada récord y calima abundante"

¡Menudo granizo ha caído en el Ripollés! Y nubes con calima entrando por el oeste y recorriendo buena parte de la península. Este miércoles será en las regiones del Mediterráneo donde hará más calor.

La previsi&oacute;n del tiempo del mi&eacute;rcoles 21 de abril

La previsión del tiempo del miércoles 21 de abrilAntena 3 Noticias

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Roberto Brasero
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Este miércoles bajan las temperaturas salvo en el este de España que es donde vamos a tener un día muy caluroso. En las comunidades del Mediterráneo y sur de Andalucía tendremos temperaturas elevadas y además hasta allí se desplaza la calima que ha ido entrando hoy el oeste peninsular acompañando esas abundantes nubes que tenemos y a ratos también con algún chaparrón.

También hemos tenido importantes granizadas en el Pirineo oriental y mañana se podrán repetir en esa zona, de hecho tenemos avisos por tormentas fuertes en el Pirineo de Girona y Prepirineo de Barcelona. También es probable que las tormentas alcancen el resto de los Pirineos, el Maestrazgo o incluso las sierras del sureste. En el resto de la península ya son poco probables.

Menos calor, salvo en el este

Destacamos el descenso de las temperaturas que será ligero en Canarias, de 3 a 5 grados menos en la mitad occidental y zona centro y un descenso pronunciado en el oeste de Galicia y el Cantábrico.

Este martes en Bilbao hemos llegado a los 32º en el aeropuerto y mañana nos quedaremos en 22. En Murcia sí alcanzaremos los 33º pero en Córdoba, Sevilla y Badajoz no llegaremos a 30º. Y para el viernes y sobre todo el sábado esperamos un nuevo descenso de temperaturas, en este caso por la presencia de una masa de aire frío en capas altas de la atmósfera -podría acabar siendo una DANA- que propiciará nuevas tormentas.

El panorama presenta una alta incertidumbre pero no hay que descartar un sábado tormentoso en buena parte de la península. Exceptuando el extremo noroeste y el extremo nordeste a excepción del Pirineo donde sí podrán repetirse. En las islas no se esperan tormentas.

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