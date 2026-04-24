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Mercedes Martín: "Fin de semana de tormentas y ambiente cálido"

El sábado las tormentas aún podrán ser localmente fuertes, pero el domingo subirán las temperaturas y habrá más sol.

Mercedes Martín

Mercedes Martín: "Fin de semana de tormentas y ambiente cálido" | Antena 3 Noticias

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Llevamos días con tormentas propias de la primavera, con temperaturas altas y vientos húmedos que aún siguen llegando a España. Este viernes, el paso de una vaguada, una lengua de aire frío en niveles medios y altos de la atmósfera, ha favorecido un aumento de la inestabilidad.

Se han producido chubascos fuertes y tormentosos en puntos de Castilla y León, el norte y este de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. También han aparecido, aunque más débiles, en otras zonas del sur y del este peninsular, especialmente en el este de Andalucía.

Sábado, más tormentas

El sábado continuará la inestabilidad, aunque las tormentas serán más dispersas y, en general, menos intensas que las del viernes. Las zonas con mayor probabilidad serán el este y sur de Andalucía, los entornos de los sistemas Central e Ibérico y los Pirineos. Tampoco se descartan en puntos de la Meseta, Extremadura o el centro de Andalucía.

Además, seguirán activos avisos por lluvias y tormentas en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid y Melilla.

Las temperaturas máximas no cambiarán mucho o subirán ligeramente. Serán altas para la época en el norte y nordeste, con 28 ºC en Zaragoza y Lleida, 27 ºC en Huesca, 26 ºC en Girona, Pontevedra, Guadalajara y Sevilla, y 29 ºC en Badajoz. En Madrid se alcanzarán los 24 ºC.

Domingo, más calor

El domingo será una jornada más estable, aunque todavía podrán crecer nubes de evolución y dejar chubascos con tormenta en Castilla y León, la Cordillera Cantábrica, los Pirineos, el Sistema Central y algunos puntos del sureste. No se descarta que alguno alcance intensidad fuerte.

Las temperaturas mínimas bajarán algo, pero las máximas subirán de forma generalizada. El ambiente será más cálido, con 31 ºC en Badajoz, 30 ºC en Sevilla y Lleida, 29 ºC en Zaragoza, 28 ºC en Cáceres y Girona, y 26 ºC en Madrid.

Avance próxima semana

El inicio de la semana llegará con un ambiente cálido para la época, especialmente el lunes, cuando los termómetros podrán situarse entre 5 y 10 grados por encima de lo normal. En los valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir se podrán alcanzar o superar los 30 ºC.

El martes y el miércoles volverán los chubascos dispersos a amplias zonas de la península. Serán más intensos y frecuentes el miércoles, sobre todo en áreas del este peninsular, donde localmente podrán ser fuertes. Ese día también se espera un descenso térmicoacusado en todo el país, que devolverá los termómetros a valores más propios de estas fechas.

En Canarias, los próximos días estarán marcados por cielos nubosos en el norte de las islas, con algunas lluvias débiles, mientras que el sur tendrá un ambiente más despejado. Las temperaturas subirán este viernes y se mantendrán sin grandes cambios durante el resto del fin de semana. Los vientos alisios soplarán con fuerza en las zonas más expuestas.

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