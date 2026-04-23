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Regresan las tormentas en el Día del Libro, no pasarán página, y se quedarán: la previsión de César Gonzalo

La AEMET activa los avisos por fuertes tormentas en el sur de Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha. Los chubascos se extenderán al centro, y los Pirineos. Salvo en Canarias, donde siguen las nubes, tendremos cielos despejados en el resto.

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Regresan las tormentas en el día del libro, no pasarán página, y se quedarán. | antena 3

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César Gonzalo
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Una bolsa de aire frío nos trae cambios en el tiempo. En este día de San Jorge o Sant Jordi aparecerá por el oeste, para dejarnos ambiente de tormenta hasta el final de la semana. Llegan en este día del libro, y no pasan página, se quedan.

Vuelven las Tormentas

Será a partir del mediodía cuando irán surgiendo. Además, vendrán acompañadas de probables granizadas y de fuertes rachas de viento en Salamanca, Segovia, Ávila, Extremadura, Madrid, y este de Castilla-La Mancha. Zonas donde se activan los avisos de AEMET. Los chubascos más débiles irán acompañando en el día festivo de Castilla y León, de Aragón y probablemente también de la ciudad de Cáceres. Además, en Cataluña en su tradicional día de Sant Jordi podrán darse en el entorno de los Pirineos. Volverán a caer algunas gotas en las islas de mayor relieve de Canarias. En el resto del país predominarán los grandes claros, acompañados de nuevo de presencia de polvo en suspensión.

Altibajos térmicos

Las temperaturas siguen cambiando. En este jueves el ambiente veraniego regresa al oeste y al centro de la península con una importante subida de las máximas. Durante la tarde se volverán a rozar los 30º en el centro, y se alcanzarán en Andalucía. Asimismo, los 24 ºC se superarán en la meseta norte. En cambio, en el este, los termómetros marcarán hasta 8 grados menos. Y seguimos con más altibajos. Mañana las temperaturas bajarán, donde precisamente hoy suben, en el oeste.

Bolsa de aire frío

Mañana estará afectando a casi toda la península. Con chubascos que durante la madrugada ya estén descargando en el centro y mitad norte. Se sumarán los que vayan surgiendo en el resto del interior. De nuevo esperamos fuertes chaparrones, acompañados de granizo y posibles rachas de viento. Al margen se deberían quedarán en Galicia, costas del Cantábrico, nordeste, sur de Andalucía y ambos archipiélagos. Ya de cara al sábado, aún podremos tener este ambiente revuelto en el interior, especialmente durante la tarde. El domingo la inestabilidad comenzará a reducirse, para centrarse en la mitad norte.

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