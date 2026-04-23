Roberto Brasero: "Vienen dos días muy tormentosos"

Este viernes empezará con nubes y chubascos en las dos mesetas. Será la continuación de estas tormentas que ya tenemos este jueves por la tarde por el sur y centro peninsular y que van a ir a más: seguirán durante la madrugada, alguna fuerte por Extremadura y el Sistema central, y todavía tendremos nubes en esas zonas mañana por la mañana.

Luego, tras unas horas de aparente calma, por la tarde volverán a surgir tormentas y esta vez las lluvias alcanzarán a más zonas. Atención a las tormentas que serán más fuertes y podrían dejar granizo en Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla la Mancha y Extremadura.

Además las lluvias llegarán también al Cantábrico por un lado y por otro entrarán desde el sur, donde también el viernes por la tarde puede llover en zonas de Andalucía, Región de Murcia o el sur de la Comunidad Valenciana. En el noreste y en Baleares, los cielos estarán despejados o con nubes altas y, en Galicia y Canarias, nubosos, pero sin tormentas.

Temperaturas a la baja

Todo ello vendrá acompañado de un descenso generalizado de temperaturas que hará de este viernes un día muy distinto al resto de la semana. En Canarias, se espera un ascenso de las máximas en medianías y cumbres de las islas más montañosas y pocos cambios en las mínimas.

En la Peninsula y Baleares bajarán las máximas: un descenso de entre 4 a 6 grados en la mayor parte de la peninusula y hasta 8 de golpe en Palencia, Segovia, Toledo, Albacete, interior de Murcia y gran parte de Andalucía. Desde luego, un viernes nada caluroso.

Las tormentas del sábado

Las temperaturas del sábado serán similares, ya no bajarán más. Donde puede estar lloviendo por la mañana es en zonas del sureste peninsular y Melilla (continuación de las tormentas del viernes noche) pero la previsión dice que luego se retirarán, y por la tarde volverán a surgir nuevas nubes de evolución, esta vez con chubascos en el Sistema Central, Cordillera Cantábrica, los Pirineos y sierras de Andalucía así como áreas próximas de estas zonas montañosas.

Donde no se esperan tormentas es en Galicia, litoral cantábrico, Canarias, Baleares y este de Cataluña . El domingo las temperaturas volverán a subir ya con menos actividad tormentosa, aunque no desaparecerán del todo y por la tarde podrían surgir de nuevo en el cuadrante noroeste, así como en los Pirineos, el sureste, Ceuta y Melilla.

En el Cantábrico los cielos estarán muy nubosos y, en el resto del territorio, poco nubosos o despejados.

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