Roberto Brasero explica dónde lloverá los próximos días

En Xátiva, interior de Valencia, marcan este miércoles los termómetros 33º y en Alhama de Murcia van camino de los 32º. Tormentas con granizo están cayendo esta tarde en el norte de Castellón o la provincia de Teruel, además de repetirse por tercer día consecutivo los chaparrones en Camprodon, provincia de Gerona.

Bajarán las temperaturas en el este de España y volverán a subir en el resto del país, salvo Canarias donde no cambian. En el este hará este jueves menos calor y en el resto un poco más, sin llegar a ser tan elevadas las máximas como las de estos días atrás. Sin ese combustible para las tormentas que es el calor, ya es poco probable que se repitan los chubascos en Castellón o Teruel o en las sierras del sureste donde los tuvimos ayer.

En Barcelona firmarán los libros de Sant Jordi con más sol que nubes y en Aragón celebrarán su patrón San Jorge con menos tormentas que estos días atrás, aunque podrán repetirse en pirineo oscense

Vuelven las tormentas al centro

Podrán repetirse mañana las tormentas en los pirineos y volverán al oeste y centro peninsular. Por la tarde es muy probable que se vuelva a levantar viento y caiga después el chaparrón en zonas de Extremadura, Castilla La Mancha, sur de Castilla y Leon y comunidad de Madrid, sin descartarlas del todo en el oste de Andalucía.

El viernes irá colándose aire frio en capas altas de las atmosfera que dejará nuevas tormentas en esas zonas, en la Cordillera Cantábrica y posiblemente también en el sureste. Y el sábado, con el aire frío sobre la península en forma de vaguada pequeña dana, tendremos más tormentas por zonas del interior peninsular.

Las tormentas que vienen

Esa especie de lengua de aire frío en niveles medios y altos de la troposfera que llegará entre el viernes y el sábado provocará un incremento de la inestabilidad. Esto se traduce en dos jornadas de cielos muy nubosos, en general, y con posibilidad de chubascos tormentosos ampliamente distribuidos. Y con temperatura más bajas: no hará ya tanto calor como estos días. En cuanto a las tormentas, podrán afectar, sobre todo, al oeste y a la franja central de la península. También el sábado a los Pirineos.

Estos chubascos podrán ser localmente fuertes y estar acompañados además de tormenta, granizo y rachas fuertes de viento. Con esta situación atmosférica los modelos de previsión tienen en muy difícil ubicar el lugar exacto de la posible descarga, pero es más probable que sea en zonas del interior que en zonas de costa.

Por lo tanto, quedarán más al margen de los chubascos tormentosos Galicia, Canarias y el área mediterránea. Las temperaturas mínimas subirán en el oeste peninsular, pero las máximas bajarán en buena parte del territorio, salvo en el nordeste, donde subirán un poco. Para el domingo lo más probable es que se vaya alejando ese aire frío de la dana o la vaguada y predomine el tiempo estable en la mayor parte de España

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