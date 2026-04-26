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Cuatro muertos y dos heridos en un ataque contra una discoteca en Colombia

Es la masacre número 48 en lo que va de 2026, en esta ocasión, en una discoteca en el municipio de Toro.

Imagen de archivo de una cinta policial

Imagen de archivo de una cinta policialEFE

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Lucía Hernández
Publicado:

Este domingo, cuatro personas han muerto y dos han resultado heridas en un ataque armado. Los hechos ocurrieron en una discoteca del municipio de Toro, en el departamento del Valle del Cauca. Este se convierte en la matanza número 48 en lo que va de 2026 en Colombia, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Indepaz declaró que "en un bar del sector de El Hobo, en el municipio de Toro (Valle del Cauca), hombres armados llegaron hasta el lugar y dispararon de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban allí". Los responsables se dieron a la fugatras el ataque.

Presencia de grupos armados en la zona

Las personas que se encontraban en el lugar auxiliaron a los heridos y alertaron a los servicios de emergencia, que llegaron minutos después para atender a los afectados.

Los dos heridos presentan lesiones leves y han sido trasladados a un centro asistencial, donde permanecen bajo observación médica. En paralelo, la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana para el municipio, en la que advertía del riesgo para la población civil por la presencia de grupos armados, que ejercen control territorial y otras formas de violencia en la zona.

Por el momento, las autoridades no han atribuido el ataque a ningún grupo en concreto, en un contexto de creciente violencia en el suroeste de Colombia. En las últimas semanas se han registrado ataques contra instalaciones militares, infraestructuras y poblacióncivil en departamentos como Cauca y Valle del Cauca, incluido un atentado con un cilindro bomba el pasado sábado en la Vía Panamericana, que dejó 14 muertos y 38 heridos.

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