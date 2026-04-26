Liberada una chica de 15 años que se había escapado de un centro tutelado

La Guardia Civil ha liberado a una menor de edad de 15 años, que fue víctima de agresionessexuales mientras permanecía retenida contra su voluntad, tras haber sido incitada a abandonar un centro de protección en la provincia de Sevilla. En el marco de la actuación, se ha detenido a tres personas como presuntos autores de detención ilegal, estafas y falsificación de métodos de pago. A uno de ellos también se le imputa un delito de agresión sexual a la menor.

Retenida contra su voluntad

Los hechos sucedieron cuando la menor, tutelada por la Junta de Andalucía y residente en un centro de protección, fue contactada por una mujer que había estado, hasta hacía poco tiempo, en ese mismo centro. Esta mujer, junto con su pareja, logró convencerla para que abandonara el centro de protección sin conocimiento de sus responsables. Posteriormente, la menor fue trasladada a un domicilio de la localidad de Isla Cristina, Huelva,, donde fue retenida contra su voluntad. Durante ese tiempo, los autores leretiraron el teléfonomóvil y el reloj con geolocalización proporcionado por el centro de protección con el fin de ser localizada.

Obligada a cometer estafas telefónicas

Durante el tiempo en el que permaneció retenida, la menor fue obligada a participar en estafas telefónicas mediante el uso fraudulento de datos personales y bancarios de terceras personas, realizando compras de diverso valor como joyas y ropa.

La liberación de la niña

La víctimacontactó con una amiga, a la que facilitó información relevante sobre su ubicación y esta contactó con la Guardia Civil. En un primer momento, la menor no manifestó lo ocurrido por temor a posibles represalias; posteriormente, cuando se encontraba más segura en compañía de las educadoras del centro denunció los hechos. Se ha detenido a tres personas y descubierto que se dedicaban a captar a personas en situación de vulnerabilidad, a las que retiraban su documentación bajo engaño a cambio de alojamiento o manutención, utilizándolas para cometer compras de productos mediante el uso de tarjetas bancarias fraudulentas.

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