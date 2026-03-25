Therese se aleja de Canarias y el frío se acerca a la Península: toda la previsión de César Gonzalo

La borrasca Therese ha dejado para sus últimos coletazos los efectos más adversos provocando una noche caótica a la isla de Tenerife y dejando a lo largo de prácticamente una semana de temporal más de 500 litros por metro cuadrado acumulados en puntos de la isla de la Palma. No ha sido la borrasca más virulenta, pero sí desde luego la más persistente que ha afectado a las Islas Canarias, y que hoy se alejará por el oeste tras casi casi una semana de temporal.

Viento del norte

Mientras tanto, en el resto del país se va acercando el ambiente más frío de la mano de viento del norte. Irá cobrando intensidad, por la tarde puede alcanzar rachas de más de 100 kilómetros por hora en la desembocadura del Valle del Ebro, activando el aviso de nivel naranja, el riesgo importante, en la provincia de Tarragona. También hoy, se activan los avisos de nivel naranja por oleaje en puntos de las costas de Girona, con mala mar que también la mala mar se extenderá a las costas del Cantábrico

Tiempo estable

Fruto de este viento los cielos se van a ir nublando en el norte de Galicia y en las comunidades del Cantábrico. Donde podrán pueden escaparse de algunas lluvias débiles, incluso en los Pirineos, a partir de tan solo 1000 metros de altura, puede aparecer la nieve de forma débil. En el resto del país, va a predominar el tiempo estable con grandes claros en casi toda la península y en Baleares. En el área del Estrecho se prevén cielos cubiertos en el este de Cádiz en Ceuta y Melilla por el viento que volverá a alcanzar algunas rachas fuertes.

El temporal remite

En el archipiélago canario tras una noche con aviso de nivel rojo activo en el norte de Tenerife los avisos han disminuido. Hasta las 12:00 horas del mediodía se mantiene el aviso de nivel amarillo en el norte de Tenerife, la isla de La Palma, la Gomera y El Hierro. Aún durante la mañana podremos tener fuertes tormentas de la mano de la borrasca Therese, por la tarde poco a poco las precipitaciones se irán marchando.

El frío se acerca

Empiezan a bajar las temperaturas en el norte con un descenso muy acusado que va a dejar valores que no van a pasar de los 12 grados en las comunidades del Cantábrico. Todo lo contrario, sucederá en el centro y en puntos del sur de la Península, con máximas que van a ganar de 2 a 3 grados para dejar temperaturas más que primaverales durante la tarde. Destacan los 22 ºC que pueden marcar los termómetros en el centro de la península y los 25 que volverán a alcanzar en puntos del Valle del Guadalquivir.

¿Semana Santa?

Muchos están pendientes de la previsión de Semana Santa. A largo plazo hay mucha incertidumbre, pero poco a poco vamos intuyendo que el tiempo será menos inestable de lo que apuntaban los modelos inicialmente.

Durante este primer fin de semana las lluvias, incluso las posibles nevadas se quedarán en el extremo norte el Domingo de Ramos. Además, notaremos como las temperaturas serán más bajas que las de hoy. En los días centrales la Semana Santa, la previsión apunta a tiempo estable sin lluvias en el oeste.

En el Mediterráneo, con muchas más dudas, las últimas actualizaciones sugieren que también el tiempo sería tranquilo. Pero ¡ojo! en este caso aún no podemos confiarnos. Las borrascas pasarían muy cerca, y podrían cambiar la previsión radicalmente en el este. Así que aún no se pueden lanzar las campanas al vuelo. Lo iremos confirmando durante los siguientes días.

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