VÍDEO | Una espectacular nube nacarada sorprende en los cielos de Bogor, en Indonesia

'Madre perla', 'iridiscente' y 'nacarada', son muchos los nombres que hacen referencia a la nube que apareció en los cielos de Bogor, en Indonesia. Es una imagen que no ha tardado en hacerse viral debido a este inusual fenómeno atmosférico que ha dejado un gran despliegue de colores.

La cima de esta nube va del rosa, al violeta pasando por el verde, y tiene esos colores gracias a pequeños cristales de hielo que interactúan con los rayos del sol cuando está atardeciendo. Era una nube de tormenta que poco después dejó un gran chaparrón.

Aunque es poco común, este fenómeno natural se produjo en la isla de Java, en Indonesia, y también puede verse en otras partes del mundo bajo condiciones específicas.

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